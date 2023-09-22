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خارجية الولايات المتحدة: مصر تلعب دوراً محوريًا فى العديد من قضايا العالم

9/22/2023 2:57:30 PM
(MENAFN- Youm7) أشاد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرج، بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحديات العالمية المشتركة، خلال جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر، بمشاركة رؤساء وملوك ورؤساء وزراء وقادة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 .



وأوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن كافة الدول مشاركة، سواء بتواجد قادة الدولة، أو ما ينوب عنه، موضحا أن مصر تلعب دوراً محوريًا في العديد من القضايا التي تخص العالم، خاصة ملف تغير المناخ، موجهاً الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها قمة كوب 27، في مدينة شرم الشيخ.



وقال "ويربيرج": "أنا حضرت قمة كوب 27، في مدينة شرم الشيخ، ورأيت الجهد المبذول لإخراج القمة بهذا الشكل"، مؤكداً أن مصر حققت إنجازات كبيرة جداً في هذا الملف.. ونريد أن نكون شريك مصر في هذا الدور"، والعلاقة بين مصر وأمريكا، واسعة جداً ومستمرة منذ 40 عاماً، ولا تقتصر على الناحية الدفاعية والعسكرية والأمنية فقط، لافتاً إلى وجود علاقة قوية بين الجيشين والمؤسسات الأمنية.



وأضاف: "فهناك أيضاً علاقات بيننا وبين مصر في العديد من المجالات ومنها، المجالات التعليمية والثقافية والتجارية"، و رداً على الحديث حول اختلاف الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع كل من الصين وروسيا، أنه من الصعب أن نقارن علاقتنا مع الدول ببعضها البعض، فنحن ليس لدينا لون واحد في التعامل، مشيراً إلى أن لكل دولة نتعاون معاها وفقاً لظروف وآليات مختلفة.



وأضاف: فبالنسبة لعلاقتنا مع الصين، فبرغم من الاختلافات الكبيرة بينا والتي تظهر بشكل واضح، ألا أن هناك عدة مصالح مشتركة مثل تغير المناخ وكوفيد 19، فضلاً عن ركود الاقتصاد وملف مصدر الطاقة، مؤكداً كل ذلك يتطلب منا العمل مع بكين.



وتابع: "أما بالنسبة لروسيا، فلا يمكن أن ننكر أن أيضاً هناك العديد من الملفات والقضايا المشتركة بيننا، ولكن في نفس الوقت نحن ننظر إلى ما يحدث في أوكرانيا من موت أطفال ونساء ونأخذه بعين الاعتبار"، موضحاً أنه في الوقت الذي كان يقرأ فيه الرئيس الأوكراني خطابه، كانت موسكو تضرب أماكن مدنية في كييف بالصواريخ.







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