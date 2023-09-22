رئيس الوزراء العراقي: ملف المياه يمثل تحدياً وجودياً للدولة

وقال السوداني - خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "مررنا بتجربة مؤلمة في مواجهة الإرهاب بدءاً من القاعدة وصولاً إلى داعش، لكن بعد الانتصار على داعش عشنا بداية جديدة في العراق، حيث إن المعركة ضد داعش وحّدت العراقيين وهو ما جعلنا نتجاوز الخطاب الطائفي الذي أثر في الاستقرار".

وأضاف أن التنافس في العملية السياسية يتم اليوم وفق الآليات الدستورية، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي، مبيناً أن الدستور وضع الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، ومشددا: "أننا لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية".

وتابع السوداني "مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع التزم بالسياقات الدستورية وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية"، داعياً إلى التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، وكل تجاوز واعتداء على العراق مرفوض من أية جهة كانت.

وأوضح أن إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة، الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية، منوهاً إلى أن احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها، كاشفاً عن رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة.

وأكد أن مشروع "طريق التنمية" و"ميناء الفاو" والمشروعات الأخرى المرتبطة بها، ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع، بالإضافة إلى أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميجا واط.

وأشار السوداني إلى أنه لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشكلات قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشروعاتنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين.

وحول ملف المياه، قال رئيس الوزراء العراقي "ندرس حاليا مشروعاً استراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها"، معتبراً أن ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشروعات دول المنبع التي أثرت في حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار، كما يتم العمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية.



