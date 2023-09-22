وزارة الاقتصاد التونسية: الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه المالي لتونس

وزارة الاقتصاد التونسية: الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه المالي لتونس
التاريخ
9/22/2023 2:57:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن المفوضية الأوروبية في بروكسل شرعت في صرف جزء من المنح المدرجة للسنة الجارية لدعم الميزانية التونسية، حيث سيتم في هذا الإطار سحب القسط الثاني البالغ قيمته 60 مليون يورو من الدعم المرسم تحت عنوان "برنامج مساندة الإجراءات الرامية للحد من آثار كوفيد-19" ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي في إطار التعاون المالي بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يضاف إلى ذلك القسط الثالث من برنامج دعم التنمية الريفية المقدر بـ4.5 مليون يورو.
MENAFN22092023000132011024ID1107123766
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.