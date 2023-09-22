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وزارة الاقتصاد التونسية: الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه المالي لتونس

9/22/2023 2:57:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن المفوضية الأوروبية في بروكسل شرعت في صرف جزء من المنح المدرجة للسنة الجارية لدعم الميزانية التونسية، حيث سيتم في هذا الإطار سحب القسط الثاني البالغ قيمته 60 مليون يورو من الدعم المرسم تحت عنوان "برنامج مساندة الإجراءات الرامية للحد من آثار كوفيد-19" ودعم النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي في إطار التعاون المالي بين تونس والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يضاف إلى ذلك القسط الثالث من برنامج دعم التنمية الريفية المقدر بـ4.5 مليون يورو.




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