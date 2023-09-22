أبو ردينة ردا على نتنياهو: أى حل لا يحظى برضى الشعب الفلسطينى لن يؤدى لسلام

وأضاف أبو ردينة، أن هذا هو الموقف الرسمى الفلسطينى الذى حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.



وتابع أن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى المنطقة والإقليم.



وشدد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن الشعب الفلسطينى لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال.







