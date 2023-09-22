إصابة فلسطينى فى غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلى على موقع شرق غزة

إصابة فلسطينى فى غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلى على موقع شرق غزة
التاريخ
9/22/2023 2:57:27 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب فلسطينى، مساء /الجمعة/، فى غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى، على موقع شرق مدينة غزة.
وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرة حربية إسرائيلية دون طيار استهدفت بصاروخين موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة فلسطيني، وإلحاق أضرار مادية فى الموقع المستهدف.
كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفى وقت لاحق، قصفت طائرة حربية دون طيار بصاروخ الموقع ذاته شرق منطقة جحر الديك.
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