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إصابة فلسطينى فى غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلى على موقع شرق غزة

9/22/2023 2:57:27 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب فلسطينى، مساء /الجمعة/، فى غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى، على موقع شرق مدينة غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرة حربية إسرائيلية دون طيار استهدفت بصاروخين موقعا شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة فلسطيني، وإلحاق أضرار مادية فى الموقع المستهدف.

كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.


وفى وقت لاحق، قصفت طائرة حربية دون طيار بصاروخ الموقع ذاته شرق منطقة جحر الديك.




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