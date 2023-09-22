أبو الغيط يلتقى وزير خارجية الجزائر على هامش الدورة 78 لجمعية الأمم المتحدة

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن أبو الغيط هنأ وزير الخارجية الجزائرى بمناسبة انتخاب بلاده عضواً غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، معربا عن ثقته فى أن الجزائر ستكون خير مُمثل ومُدافع عن القضايا العربية خلال هذه الفترة، وأنها ستقوم بتكريس عضويتها بمجلس الأمن لدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية المحورية.

وأوضح المتحدث أن السيد أحمد عطاف ثمّن دور الجامعة العربية والمجموعة العربية فى نيويورك ودعمهم للجزائر فى الحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة 2024-2025، مؤكداً سعى الجزائر لدعم القضايا العربية والدفاع عنها فى مجلس الأمن خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى دعم دور المنظمات الإقليمية المحورى فى مواجهة الأزمات، لاسيما فى ظل الظروف الراهنة وحالة الاستقطاب التى يشهدها العالم.

كما أكد الأمين العام من جانبه أهمية تناغم وتضافر العمل العربى من خلال المجموعة العربية فى نيويورك خلال المرحلة القادمة.



