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انطلاق الدورة الـ14 لفعالية King Of The Lagoon لرياضة الكايت سيرفينج بجنوب سيناء

9/22/2023 2:57:24 PM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية
وزارة السياحة
والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى انطلقت، اليوم، الدورة الرابعة عشر لفعالية " King of the lagoon " الخاصة برياضة الكايت سيرفينج والتى تعد أحد الأنشطة البحرية المشهورة وذلك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء والتى تنظمها غرفة الغوص والأنشطة البحرية وستستمر على مدار يومين.


ويشارك فى هذا الحدث ممارسون وهواة محليون وأجانب يقوموا باستغلال قوة الرياح لاستعراض قدراتهم على أداء مهارات الكايت سيرفينج الاحترافية أمام الزائرين للمدينة، كما سيتم تكريم الممارسين الذين قدموا أفضل أداء فى ختام الفعالية وتقديم الهدايا التذكارية لهم.


كما تشهد الفعالية حضور عدد من المؤثرين والمدونين للترويج للحدث وإلقاء الضوء على المقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من أنشطة بحرية ولاسيما بمدينة رأس سدر.


ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتى فى إطار الاستراتيجية الترويجية للهيئة التى تعتمد على إلقاء الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى وتسليط الضوء على المنتجات المتنوعة التى يتمتع بها والتى من بينها السياحة الرياضية وسياحة المغامرات، كما تأتى فى ضوء الاتجاهات العالمية للترويج للسياحة الرياضية وما تتضمنه من أنشطة ورياضات مائية يمكن للسائحين والمواطنين الاستمتاع بها.


وتعد رياضة الكايت سيرفينج نوع من رياضات الأمواج تجمع بين ركوب الأمواج واستخدام قارب صغير يدعى "الكايت سيرف" أو "السفينة الشراعية الصغيرة". كما تعد رياضة مغامرة وإثارة، حيث يمكن للمتسابقين الاستمتاع بالرياح والأمواج والقفز فوق الأمواج العالية، وتستخدم رياضة الكايت سيرفينج فى المنافسات الرياضية، وتتضمن مسابقات سباقات السرعة والأداء الفنى والقفز على الأمواج.


كما أنها رياضة معروفة تشهد إقبالاً فى العديد من الوجهات الساحلية حول العالم، وتجذب المحترفين والهواة على حد سواء. ويمكن أن تكون تجربة الكايت سيرفينج ممتعة وتمنح فرصة للاستمتاع بالمحيط والأمواج بطريقة فريدة ومثيرة.


تجدر الإشارة إلى أن منتج سياحة المغامرات يعد أحد المنتجات السياحية التى تركز عليها وزارة السياحة والآثار حالياً، وقد جاء سائحى سياحة المغامرات ضمن أبرز خمس شرائح للسائحين المُحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التى تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، بجانب السائحين الذين يبحثون عن منتجات السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.


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