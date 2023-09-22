الصحة العالمية: إنقاذ الأرواح واستعادة خدمات الرعاية الصحية في أعقاب فيضانات ليبيا





وتدعم المنظمة الجهود العاجلة الرامية إلى استعادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية ومكافحة انتشار الأمراض المُعدية، ولا سيّما بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اضطُروا للنزوح ويعيشون الآن فى ملاجئ.





وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى ليبيا: "إن حجم هذه الكارثة مذهل. «ولن نُبالغ أن قلنا أن ثمة حاجة إلى تحرُّكٍ سريعٍ وموحد، ونحن نتعاون تعاونًا وثيقًا مع شركائنا ومع السلطات الوطنية والمجتمع الدولى لتقديم المساعدات الحيوية، وإنقاذ الأرواح، وإعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".





وقد أجرى فريقٌ مشترك بين وكالات الأمم المتحدة تقييمًا للمناطق المتضررة وحدد أربع أولويات هي: توفير المياه النظيفة، والوقاية من فاشيات الأمراض، واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير دعم الصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى للناجين.





الأثر المدمر والمخاطر المُحدقة بالصحة العامة:



منذ وقوع الكارثة فى 10 سبتمبر 2023، أُبلغ عن مقتل 4014 شخصًا وما زال أكثر من 8500 شخص فى عِداد المفقودين. وقد تمكنت فرق البحث والإنقاذ من استخراج 452 ناجيًا من تحت أنقاض المبانى المنهارة. ويقيم حاليًا حوالى 35 ألف شخص من النازحين بسبب الفيضانات فى مخيمات ومستوطنات مكتظة فى محافظة درنة، حيث تتاح لهم فرص محدودة للحصول على المياه النظيفة والصرف الصحى.





وتنبع معظم المخاطر الصحية التى يتعرض لها الناجون من الفيضانات من المياه الملوثة وقلة النظافة الشخصية وضعف مرافق الصرف الصحى. وتشمل المخاطر تهديد فاشيات الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال المائى الحاد والكوليرا، وفاشيات الأمراض المنقولة بالنواقل مثل حمى التيفود وحمى الضنك والملاريا والحمى الصفراء.





وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم، تتفاقم هذه التحديات بسبب تعطُّل خدمات الرعاية الصحية، لا سيّما للفئات المُعرضة للمخاطر مثل الأطفال والنساء والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وقد فَقَدَ عشرات الآلاف من الناس أحباءهم ومنازلهم وسبل عيشهم وجميع ممتلكاتهم، وهذا يعرضهم لخطر كبير للإصابة بضائقة نفسية حادة.





تقييم المرافق الصحية

قد سارعت المنظمة إلى تقييم 78 مرفقًا صحيًا (24 مستشفى و54 مرفقًا من مرافق الرعاية الصحية الأولية). وأُبلغ عن أن أكثر من نصف تلك المرافق إما أُغلِق أو لا يعمل بسبب تضرر البنية التحتية ونقص الموظفين والأدوية والإمدادات والمعدات. وكانت مناطق درنة والجبل الأخضر والمرج من بين المناطق الأكثر تضررًا.





استعادة الأداء الوظيفى وتدابير الإغاثة

تعمل وزارة الصحة الليبية ومنظمة الصحة العالمية على استعادة الأداء الوظيفى فى 10 مرافق صحية وإنشاء ستة مستشفيات ميدانية. وقد أنشئ فى درنة مستشفى ميدانى بسعة 100 سرير يضم 10 أسرّة للعناية المركزة وخدمات للأشعة وقسم للتوليد وأمراض النساء. وفى مدينة الساحل فى الجبل الأخضر، نشرت منظمة الصحة العالمية عيادة متنقلة لخدمة قرية البيّاضة، حيث تضرر المستشفى الريفى الوحيد واضطُر للإغلاق. كما قدمت المنظمة أدوية الأمراض المزمنة لمراكز الرعاية الصحية الأولية فى البيّاضة والمرج ودرنة وشحات وسوسة.





دعم الصحة النفسية

فى 21 سبتمبر، التقى فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور أحمد زويتن، ممثل المنظمة فى ليبيا، بالسلطات الصحية فى درنة لاستعراض الاحتياجات الأكثر إلحاحًا. وستُمنح الأولوية لخدمات الصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى فى المجتمعات المحلية المتضررة، حيث تتراوح الخدمات بين "الإسعافات الأولية النفسية" من خلال نظام الرعاية الأولية إلى الرعاية النفسية المتخصصة للأشخاص المصابين بصدمات عميقة. وقد كثّفت المنظمة جهودها لنشر المهنيين المدربين فى مجال الصحة النفسية، علاوة على الموارد اللازمة. وإلى جانب التصدى للتهديدات الجسدية المباشرة، سيركز هؤلاء الأخصائيون على مساعدة الناجين على التعامل مع الفقد والقلق والاكتئاب واضطرابات الكرب التالى للصدمات.





التحديات البيئية





لا يزال الوضع البيئى صعبًا بسبب انتشار نواقل الأمراض مثل الذباب والبعوض. فالمياه الراكدة، ولا سيما فى المخيلى ودرنة وسوسة، تربة خصبة للبعوض وتهيئ الظروف المواتية لانتشار الملاريا والأمراض المنقولة بالمياه. ووفقًا للمركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، فقد أُبلغ عن 238 حالة إسهال فى

الفترة بين 14 و18 سبتمبر 2023.





‫ترصُّد الأمراض





يقود المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الجهود الرامية إلى ترصد الأمراض بدعم من منظمة الصحة العالمية. ويشمل ذلك الترصد النشط فى المستشفيات والمرافق الصحية وملاجئ النازحين حتى يمكن الكشف عن الفاشيات المحتملة فى وقت مبكر واتخاذ تدابير المكافحة على الفور.





المشاركة المجتمعية وتبادل المعلومات

تعمل منظمة الصحة العالمية بنشاط مع المجتمعات المحلية المتضررة للإبلاغ عن المخاطر الصحية الرئيسية فى أعقاب الفيضانات وشرح كيف يمكن للناس المساعدة فى حماية أنفسهم من الأمراض المنقولة بالمياه والأغذية. وقد أكدت حملات التوعية التى تنفذها منظمة الصحة العالمية والشركاء فى مجال الصحة على مخاطر مياه الشرب من مصادر غير معروفة وشجعت على استخدام المياه المعبأة. ووُزِّعت منشورات تثقيفية صحية لزيادة الوعى بالكيفية التى يمكن للمجتمعات المحلية من خلالها أن تحمى نفسها من أمراض مثل الملاريا والتهاب الكبد A وحمى الضنك والتيفود والكوليرا. كما شرحت المنظمة كيف يمكن للناس مساعدة الناجين الآخرين عن طريق تقديم الإسعافات الأولية النفسية الأساسية.





وتواصل المنظمة نشر المعلومات المذكورة أعلاه من خلال وزارة الصحة والمركز الوطنى لمكافحة الأمراض ومنصات التواصل الاجتماعى والمنابر الإعلامية المحلية التى تديرها المنظمة.





الدعم الدولى والتمويل





خصصت المنظمة 2.3 مليون دولار أمريكى من صندوقها الاحتياطى للطوارئ للمساعدة فى تمويل الاستجابة الفورية. وقد وجهت المنظمة نداءً لتدبير 11.1 مليون دولار أمريكى فى نداء الأمم المتحدة العاجل الصادر مؤخرًا. وتعهد الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ بتقديم 3 ملايين دولار أمريكى، كما تعهدت حكومة ألمانيا بتقديم مليون دولار أمريكى.



