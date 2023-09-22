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الشتاء على الأبواب.. اعرف أيهما أوفر فى استهلاك الكهرباء التكييف أم الدفاية

9/22/2023 2:57:24 PM
(MENAFN- Youm7) مع اقتراب فصل الشتاء و اضطرار الكثير من المواطنين إلى تشغيل الدفاية الكهربائية للحصول على تدفئة و التى تعتبر سببا رئيسيا في ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، يرصد اليوم السابع لقرائه المميزات التي تجعل تكييف الهواء على وضع ساخن أقل استهلاك للكهرباء من الدفاية، وهى كالاتي:


1-يعتبر التكييف أقل استهلاكا للكهرباء من الدفايات، خاصة وأن أي جهاز يحتوي على سخان من المتعارف أن استهلاكه للكهرباء يكون أعلى، وتعتبر الدفاية أعلى جهاز منزلي في استهلاك الكهرباء، كما أن أغلب أنواع الدفايات ليس لديها قدرة الفصل، وتظل مستمرة في عمل هواء ساخن وبطيئة، ولكن التكييف استهلاكه للكهرباء أقل من الدفاية، كون لديه ميزة الفصل كل فترة، ثم العودة مرة أخرى، وهو ما يجعله أيضا أكثر أمانا من الدفاية.


2-التكييف لا يحتوي على سخانات ولكنه يعمل بطريقة عكس دورة الفريون، ويعمل التكييف بارد بالخارج وداخل الغرفة ساخن الأمر الذي يجعله لا يحرق الأوكسجين حيث إنه يسحب الهواء البارد الموجود في الغرفة ويمر به على الكويل فريون فيتم تسخين الهواء ويخرج دافئا، ما يمنع انتقال الأمراض، كما أن هناك ميزة التحكم في درجة الحرارة وتنقية الجو.


3-الدفاية الكهربائية تحتوى
داخلها على سخانات تعمل على تسخين هواء الغرفة وهو ما يحرق الأوكسجين الموجود داخل الحجرة ويبدأ الشخص مع مرور وقت كبير بالشعور بضيق تنفس وأحيانا استنشاق رائحة شبه الحريق، كما أنها لا تسيطر على درجة الحرارة بالغرفة ولا تحرك الهواء وهو ما يسبب الأمراض بين الموجودين وسهولة نقلها لبعضهم.


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