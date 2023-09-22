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استرجع كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى 3 خطوات

9/22/2023 2:57:24 PM
(MENAFN- Youm7) نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاسترجاع
كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى حالة فقده، و فيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها :


1-يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه اوليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.


2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد ( عقد ملكية او عقد ايجار موثق).


3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم اذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذة الحالة يحتاج الكارت الي تفعيل الرصيد علي الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة .


يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:


1-
من خلال التوجه إلى مقر الجھاز
في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.


2-
من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.


4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين











5-
من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475
(داخلي 154).


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