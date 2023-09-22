رئيس رومانيا يشدد على ضرورة انتصار أوكرانيا على روسيا لضمان الأمن

وقال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "اجر برس" الرومانية، اليوم /الجمعة/- : "من أجل أمننا وأمن الجميع، يجب أن تفوز أوكرانيا".

وأضاف أن حلف شمال الأطلسى (الناتو) اتخذ قرارات تاريخية لتعزيز الدفاع والردع على الجناح الشرقى والبحر الأسود.



وأفاد بأنه "تم الالتزام بأن البحر الأسود منطقة ذات أهمية استراتيجية للأمن الأوروبى الأطلسي، والجميع يدرك أن ما يحدث فى البحر الأسود، لا يبقى فى البحر الأسود فقط".



وتابع يوهانيس قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام دون ضمان واستعادة الاستقلال الكامل وسلامة أراضى وسيادة أوكرانيا".







