Saturday, 23 September 2023 12:13 GMT

زيلينسكى يعلن عن توقيع وثائق ثنائية مهمة فى كندا

9/22/2023 2:57:20 PM
(MENAFN- Youm7) يجرى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، محادثات مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، ويلقى خطابًا أمام البرلمان ويلتقى رجال الأعمال والجالية الأوكرانية خلال زيارته المفاجئة إلى كندا.

وقال زيلينسكى - فى بيان عبر تطبيق "تلجرام"، حسب ما نقلته وكالة انباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة - إنه سيتم أيضًا التوقيع على وثائق مهمة بشأن التعاون الاقتصادي.


وأضاف: "محادثات مع رئيس الوزراء ترودو، حول التعاون الدفاعي، وتنفيذ صيغة السلام، توقيع وثائق ثنائية مهمة من شأنها تعزيز علاقاتنا الاقتصادية".


وتابع الرئيس الأوكرانى قائلًا: "سوف ألقى خطابًا أمام البرلمان وأتواصل مع البرلمانيين والشعب الكندى وممثلى الأعمال وقادة الرأى والجالية الأوكرانية".


وأعرب عن ثقته فى أن زيارته إلى كندا ستكون ذات معنى، كما شكر كندا على دعمها القيادي.


وكان زيلينسكى قد وصل أمس إلى كندا فى زيارة مفاجئة بعد زيارة للولايات المتحدة.


MENAFN22092023000132011024ID1107123756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث