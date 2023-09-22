زيلينسكى يعلن عن توقيع وثائق ثنائية مهمة فى كندا

وقال زيلينسكى - فى بيان عبر تطبيق "تلجرام"، حسب ما نقلته وكالة انباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة - إنه سيتم أيضًا التوقيع على وثائق مهمة بشأن التعاون الاقتصادي.



وأضاف: "محادثات مع رئيس الوزراء ترودو، حول التعاون الدفاعي، وتنفيذ صيغة السلام، توقيع وثائق ثنائية مهمة من شأنها تعزيز علاقاتنا الاقتصادية".



وتابع الرئيس الأوكرانى قائلًا: "سوف ألقى خطابًا أمام البرلمان وأتواصل مع البرلمانيين والشعب الكندى وممثلى الأعمال وقادة الرأى والجالية الأوكرانية".



وأعرب عن ثقته فى أن زيارته إلى كندا ستكون ذات معنى، كما شكر كندا على دعمها القيادي.



وكان زيلينسكى قد وصل أمس إلى كندا فى زيارة مفاجئة بعد زيارة للولايات المتحدة.