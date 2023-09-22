Saturday, 23 September 2023 12:13 GMT

أمريكا تفرض مزيدًا من العقوبات على المتورطين فى دعم العنف فى هايتى

9/22/2023 2:57:20 PM
(MENAFN- Youm7) فرضت الولايات المتحدة، المزيد من العقوبات على المتورطين فى دعم عنف العصابات فى هايتى.

وكتب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - عبر منصة "أكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الجمعة - : "أتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات دخول خمسة أفراد آخرين دعموا عنف العصابات فى هايتي، مما يجعلهم غير مؤهلين عمومًا لدخول الولايات المتحدة".


وقال: "سوف نستمر فى محاسبة المسؤولين الهايتيين الذين يثيرون العنف وعدم الاستقرار ويقوضون الديمقراطية".




MENAFN22092023000132011024ID1107123755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث