أمريكا تفرض مزيدًا من العقوبات على المتورطين فى دعم العنف فى هايتى

أمريكا تفرض مزيدًا من العقوبات على المتورطين فى دعم العنف فى هايتى
التاريخ
9/22/2023 2:57:20 PM
(MENAFN- Youm7) فرضت الولايات المتحدة، المزيد من العقوبات على المتورطين فى دعم عنف العصابات فى هايتى.
وكتب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - عبر منصة "أكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الجمعة - : "أتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات دخول خمسة أفراد آخرين دعموا عنف العصابات فى هايتي، مما يجعلهم غير مؤهلين عمومًا لدخول الولايات المتحدة".
وقال: "سوف نستمر فى محاسبة المسؤولين الهايتيين الذين يثيرون العنف وعدم الاستقرار ويقوضون الديمقراطية".
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