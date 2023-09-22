أمريكا تفرض مزيدًا من العقوبات على المتورطين فى دعم العنف فى هايتى

وكتب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - عبر منصة "أكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الجمعة - : "أتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات دخول خمسة أفراد آخرين دعموا عنف العصابات فى هايتي، مما يجعلهم غير مؤهلين عمومًا لدخول الولايات المتحدة".

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