موسكو تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فرشينين - خلال مؤتمر حول المساعدة فى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فى نيويورك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - : "ندعو الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر فى مواقفها واتخاذ كافة الخطوات الضرورية للمصادقة على المعاهدة دون أى مماطلة".



وأضاف: "نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التى يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ".



يذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تم توقيعها فى عام 1996 من قبل 187 دولة فى العالم، ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم مصادقة بعض الدول عليها.







