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الأول فى العالم.. تمثال ضخم فى بريطانيا تكريما للنساء المحجبات صور

9/22/2023 2:57:20 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت شبكة "بى بى سى" البريطانية أنه تم الكشف عن تمثال ضخم ومنحوتة فنية مخصصة للنساء المحجبات فى مدينة برمنجهام، بحيث يعتبر الأول من نوعه فى العالم.



وأماطت مدينة بيرمنجهام، ثانى أكبر المدن في بريطانيا، اللثام عن التمثال، وذلك في سياق تكريم النساء المحجبات.



وتم تصميم المنحوتة الفنية الجديدة للاحتفال وتكريم النساء المحجبات، ويحمل هذا العمل الفني اسم "قوة الحجاب"، وهو من تصميم الفنان لوك بيرى وسيتم تركيبه في منطقة سميثويك، فى ويست ميدلاندز، شهر أكتوبر المقبل.










وقالت وسائل إعلام محلية إنه "أول تمثال فى العالم لامرأة ترتدى الحجاب".





كما أوضحت أن طول التمثال يبلغ خمسة أمتار، وتم تنفيذه بتكليف من شركة "Legacy West Midlands" وهي مؤسسة خيرية تحتفل بتراث مجتمعات المهاجرين في برمنغهام.



وأكد النحات الشهير لوك بيري في تصريحات نقلتها العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا أن النساء المحجبات "جزء لا يحظى بالتمثيل الكافي في مجتمعنا، ولكنه جزء مهم للغاية.. إنهن بحاجة إلى الرؤية، وهذا أمر مهم للغاية".





التمثال




كما ذكر بيري، بأن التمثال الجديد يمكن أن يكون مثيرا للجدل، إلا أنه من المهم تمثيل كل من يعيش في بريطانيا، موضحا: "هناك احتمال أن تكون هذه القطعة مثيرة للجدل لأسباب عديدة مختلفة.. لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعترضون على الاختلافات التي لدينا في مجتمعاتنا.. مستقبل بلادنا يدور حول ما يوحدنا، وليس ما يفرقنا، ولهذا السبب من المهم أن يكون لدينا تمثيل في جميع أنحاء بريطانيا، لكل شخص يعيش هنا".







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