حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023
التاريخ
9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك.
شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك
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