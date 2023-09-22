حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023

شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك







الونش: أنهيت مرحلة التأهيل الأولى من الصليبى.. وسأعود للزمالك قريباً







الزمالك يعلن شفاء عواد.. وعبد المنصف يكشف خطة تجهيزه لمواجهة المقاولون







استمرار تأهيل أحمد فتوح وغيابه عن المران الجماعى للزمالك قبل لقاء المقاولون







كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال







اتجاه فى الأهلى لإراحة بيرسى تاو فى مباراة سان جورج الإثيوبى







الأهلى ينافس على برونزية كأس العالم لأندية السلة فى هذه الحالة

4 غرز فى رأس مدافع بيراميدز بعد إصابته فى مباراة الزمالك



