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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023

9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك.

شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك



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