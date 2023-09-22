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هانم أمير رئيسا للمنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات للمرة الثانية

9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) فازت الدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة مجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات (2023-2027)، وتضم المنطقة الخامسة دول حوض النيل، بالإضافة إلى سيراليون وجامبيا والصومال.



وحافظت هانم أمير على منصبها رئيسًا للمنطقة الخامسة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، حيث تولت المنصب في الدورة السابقة (2019-2023).



وشهدت الانتخابات التي أجريت في القاهرة منافسة قوية بين المرشحين، أسفرت في نهايتها عن إعادة انتخاب هانم أمير رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات.



واستضافت مصر اجتماعات المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات يومي الخميس والجمعة الموافقين 21 و22 من سبتمبر الجاري.



من جانبها توجهت الدكتورة هانم أمير، رئيس المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات، بالشكر إلى أعضاء المنطقة الخامسة على ثقتهم التي تجسدت في إعادة انتخابها للمرة الثانية على التوالي.



وأكدت هانم أمير أن ذلك يأتي نظرًا لثقة الأعضاء في مصر ودعمها الدائم لملف مكافحة المنشطات، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال الدور الكبير الذي يؤديه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرصه على دعم مكافحة المنشطات، وتأكيد ضرورة توفير الأجواء المناسبة لممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات، إضافة إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الشباب والرياضة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.



وأوضحت أمير أن مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس يقدم كل الدعم للوصول للأهداف المحددة في مكافحة المنشطات، ومساعدة الدول الأفريقية من خلال اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الوطنية الأفريقية.







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