مران الأهلى.. محاضرى من كولر وفقرة بدنية استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبى

مران الأهلى.. محاضرى من كولر وفقرة بدنية استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبى
التاريخ
9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) استانف فريق الكرة بنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة سان جورج الاثيوبي المقرر لها مساء بعد غد الاحد باستاد القاهرة في ذهاب دور ال ٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.
وتدرب الفريق أول أمس عقب الفوز على المصري برباعية نظيفة مساء الثلاثاء في الجولة الأولى لبطولة دوري نايل ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس.
وبدأ كولر مدرب الفريق المران بمحاضرة فنية تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة سان جورج وشارك اللاعبين في فقرة بدنية ثم تقسيمة قوية.
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