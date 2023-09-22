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مران الأهلى.. محاضرى من كولر وفقرة بدنية استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبى

9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) استانف فريق الكرة بنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة سان جورج الاثيوبي المقرر لها مساء بعد غد الاحد باستاد القاهرة في ذهاب دور ال ٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.



وتدرب الفريق أول أمس عقب الفوز على المصري برباعية نظيفة مساء الثلاثاء في الجولة الأولى لبطولة دوري نايل ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات أمس.



وبدأ كولر مدرب الفريق المران بمحاضرة فنية تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة سان جورج وشارك اللاعبين في فقرة بدنية ثم تقسيمة قوية.







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