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محمد عبد المنعم يوجه رسالة للاعبى كابيتانو.. ويفوز فى تحدى سحب الكرة

9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) حرص محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر وفريق الأهلى، على توجيه رسالة دعم للاعبى كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

وقال عبد المنعم خلال برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر شاشة "ON E" إنه يجب على جميع اللاعبين التركيز لتحقيق هدفه، والوصول لحلمه الذى يرغب فى تحقيقه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى إعلاء اسم الكرة المصرية بالمستقبل القريب.
كما حرص إكرامى الشحات على الترحيب بمحمد عبد المنعم، مؤكدًا إنه واحد من أبناءه الذين قام بإعدادهم، متمنيًا له التوفيق فى مشواره والنجاح فى حصد بطولة أفريقيا رقم 12 للأهلى.
وفاز محمد عبد المنعم فى التحدى الذى خاضه مع عمرو نصوحى، "تحدى سحب الكرة".

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.



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