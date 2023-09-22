محمد عبد المنعم يوجه رسالة للاعبى كابيتانو.. ويفوز فى تحدى سحب الكرة
التاريخ
9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) حرص محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر وفريق الأهلى، على توجيه رسالة دعم للاعبى كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية. وقال عبد المنعم خلال برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر شاشة "ON E" إنه يجب على جميع اللاعبين التركيز لتحقيق هدفه، والوصول لحلمه الذى يرغب فى تحقيقه، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى إعلاء اسم الكرة المصرية بالمستقبل القريب.
كما حرص إكرامى الشحات على الترحيب بمحمد عبد المنعم، مؤكدًا إنه واحد من أبناءه الذين قام بإعدادهم، متمنيًا له التوفيق فى مشواره والنجاح فى حصد بطولة أفريقيا رقم 12 للأهلى.
وفاز محمد عبد المنعم فى التحدى الذى خاضه مع عمرو نصوحى، "تحدى سحب الكرة".
ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.
وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.
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