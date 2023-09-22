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عبد اللطيف منيع يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة ويتأهل لأولمبياد باريس

9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة، بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد تغلبه على الصيني مينج لينجزي بنتيجة 3/1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لتحديد المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الرومانية المقامة حاليا في صربيا.




وكان منيع قد فاز على بطل العالم السابق الإستوني هيكي نابي 2-0، وتأهل للعب على الميدالية البرونزية أمام بطل الصين في بطولة العالم المقامة حاليا في صربيا.




وحصد منيع الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل الصين في منافسات وزن 130 كجم، في إنجاز تاريخي يُعد الأول لمنتخب مصر في بطولات العالم منذ ذهبية محمد عبد الفتاح بوجي في بطولة العالم عام 2006.



ويتأهل صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم، مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما يبحث عن البطل المصري عبد اللطيف منيع.











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