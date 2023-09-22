عبد اللطيف منيع يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة ويتأهل لأولمبياد باريس

عبد اللطيف منيع يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة ويتأهل لأولمبياد باريس
التاريخ
9/22/2023 2:57:17 PM
(MENAFN- Youm7) تأهل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة، بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد تغلبه على الصيني مينج لينجزي بنتيجة 3/1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، لتحديد المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الرومانية المقامة حاليا في صربيا.
وكان منيع قد فاز على بطل العالم السابق الإستوني هيكي نابي 2-0، وتأهل للعب على الميدالية البرونزية أمام بطل الصين في بطولة العالم المقامة حاليا في صربيا.
وحصد منيع الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل الصين في منافسات وزن 130 كجم، في إنجاز تاريخي يُعد الأول لمنتخب مصر في بطولات العالم منذ ذهبية محمد عبد الفتاح بوجي في بطولة العالم عام 2006.
ويتأهل صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم، مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما يبحث عن البطل المصري عبد اللطيف منيع.
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