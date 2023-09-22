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نائب وزير الخارجية يبحث ومسؤول أوروبي في نيويورك تطورات حكم (الاتحادية العراقية) بشأن خور عبد الله

9/22/2023 2:57:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي انريكي مورا وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت (الخارجية) في بيان لها إن اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008. (النهاية)

ن م ع / م ص ع


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