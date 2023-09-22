نائب وزير الخارجية يبحث ومسؤول أوروبي في نيويورك تطورات حكم (الاتحادية العراقية) بشأن خور عبد الله

نائب وزير الخارجية يبحث ومسؤول أوروبي في نيويورك تطورات حكم (الاتحادية العراقية) بشأن خور عبد الله
التاريخ
9/22/2023 2:57:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 9 (كونا) -- التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي مسؤول الشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي انريكي مورا وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت (الخارجية) في بيان لها إن اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008. (النهاية)
ن م ع / م ص ع
MENAFN22092023000071011013ID1107123746
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