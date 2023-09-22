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أبو الغيط يؤكد أهمية تكثيف العمل لعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة بالسعودية

9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 9 (كونا) -- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والاتحاد الأفريقي في كافة المجالات لعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة في نوفمبر المقبل بالسعودية تعزيزا للشراكة المهمة بين الجانبين.
وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء في كلمة لأبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية - الإفريقية والذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وجزر القمر وذلك على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن أبو الغيط تناول في كلمته الأزمة الليبية وتداعياتها مشددا على ضرورة تقديم الدعم الدولي بكافة صوره لليبيا في ظل ما تعرضت له من الفيضانات في مدينة (درنة).
كما أشار أبو الغيط إلى الوضع المتأزم في السودان وتداعياته السلبية على الشعب السوداني وما يمثله من تهديد خطير لوحدة البلد ومؤسساته باعتبار الأزمتين تنطويان على أهمية كبيرة للجانبين العربي والإفريقي على حد سواء.
ودعا الجانب الإفريقي إلى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ ويعزز من فرص السلام. (النهاية)

م ف م / ا س م / م م ج




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