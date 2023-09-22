أبو الغيط يؤكد أهمية تكثيف العمل لعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة بالسعودية

أبو الغيط يؤكد أهمية تكثيف العمل لعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة بالسعودية
التاريخ
9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 9 (كونا) -- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والاتحاد الأفريقي في كافة المجالات لعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة في نوفمبر المقبل بالسعودية تعزيزا للشراكة المهمة بين الجانبين.
وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم الجمعة أن ذلك جاء في كلمة لأبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية - الإفريقية والذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وجزر القمر وذلك على هامش أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح البيان أن أبو الغيط تناول في كلمته الأزمة الليبية وتداعياتها مشددا على ضرورة تقديم الدعم الدولي بكافة صوره لليبيا في ظل ما تعرضت له من الفيضانات في مدينة (درنة).
كما أشار أبو الغيط إلى الوضع المتأزم في السودان وتداعياته السلبية على الشعب السوداني وما يمثله من تهديد خطير لوحدة البلد ومؤسساته باعتبار الأزمتين تنطويان على أهمية كبيرة للجانبين العربي والإفريقي على حد سواء.
ودعا الجانب الإفريقي إلى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ ويعزز من فرص السلام. (النهاية)
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