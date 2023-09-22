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انتخاب الكويت عضوا بالمكتب الدائم لمؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي)

9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فاس (المغرب) - 22 - 9 (كونا) -- انتخب مؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) في ختام دورته ال26 اليوم الجمعة دولة الكويت عضوا بالمكتب الدائم للمؤتمر.
وقال رئيس الوفد الكويتي في المؤتمر محمد بن رضا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "إن المؤتمر انتخب دولة الكويت عضوا في المكتب الدائم لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي".
وأوضح أن ذلك يأتي "لأهمية الدور الذي تضطلع به الكويت في صيانة الآثار والتراث الحضاري سواء على المستوى الوطني أو العربي".
وأضاف بن رضا الذي يشغل منصب مدير إدارة الاثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن المؤتمر توج أيضا بإصدار عدد من التوصيات من بينها الترحيب بطلب دولة قطر استضافة الدورة القادمة للمؤتمر.
وأعرب بالمناسبة عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعبين المغربي والليبي جراء الفيضانات التي شهدتها أجزاء من البلدين مؤكدا "استعداد دولة الكويت ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتقديم كل ما يطلبه الموقف من مساندة ودعم في مجال اختصاصه وفي مقدمتها ما يتعلق بترميم وصيانة الاثار التي تضررت في بعض المدن التاريخية".
كما دعا المؤتمر (ألكسو) إلى إعداد مشروع عربي مشترك في مجال التراث الأثري وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التوعية بأهمية الاثار والتراث الحضاري في الوطن العربي.
ودعا كذلك الدول الأعضاء إلى موافاة (ألكسو) بالقوانين والأنظمة وقائمة بالخبراء في مجال الآثار والتراث لوضعها من قبل المنظمة في مصنف واحد على ذمة مختلف الجهات المختصة في الدول العربية ولتمكينها من الاستفادة من الخبرات والتجارب المكتسبة.
ومن بين توصيات المؤتمر كذلك دعوة الدول العربية إلى بذل المزيد من الجهود للتعريف بمدينة القدس وتراثها عبر مختلف الوسائط الرقمية والمنشورات وذلك لتكريس الهوية العربية والإسلامية لهذه المدينة الخالدة الضاربة بجذورها في التاريخ.
واختتمت اليوم الجمعة بمدينة (فاس) المغربية أعمال الدورة ال 26 للمؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية وحضور ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة بينها دولة الكويت وذلك بانتخاب المكتب الدائم للمؤتمر وإصدار عدد من التوصيات.
وكان بن رضا قد ألقى كلمة دولة الكويت في افتتاح أعمال المؤتمر حيث استعرض استراتيجية عمل الحكومة في حفظ وصيانة الآثار والتراث الثقافي مؤكدا أن ذلك "هو موضع عناية ورعاية واهتمام القيادة السياسية في البلاد باعتباره رسالة الشعوب ووسيلة تقارب واتصال حضاري عبر العصور. (النهاية) م ري / م م ج

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