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إضراب عمال السيارات بالولايات المتحدة يتوسع ليشمل 38 موقعا إضافيا

9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت نقابة عمال السيارات بالولايات المتحدة اليوم الجمعة عن توسيع الإضراب الذي بدأته منذ أسبوع في مواقع تابعة لشركات (جنرال موتورز) و(ستيلانتس) و(فورد) ليشمل 38 موقعا إضافيا إلى حين تعديل عقود العمال لتشمل تحقيق مطالب عديدة أبرزها زيادات كبيرة في الرواتب وتعويضات تقاعد مجزية تتناسب مع التضخم الحاد في البلاد.
ومن جانبه قال رئيس النقابة شون فاين في بث مباشر عبر منصة (فيسبوك) إن توسيع الإضراب لن يشمل (فورد) حيث أثبتت الشركة أنها "جادة في التوصل إلى اتفاق".
وأضاف "لا تزال لدينا مشكلات جدية يتعين علينا حلها لكننا نريد أن نلحظ أن شركة (فورد) تظهر أنها جادة في التوصل إلى اتفاق".
وفي المقابل أكد فاين أن "القصة مختلفة في (جنرال موتورز) و(ستيلانتس)".
وأوضح أن النقابة و(فورد) أحرزتا تقدما في قضايا تشمل "إلغاء نظام السعرين (تفاوت الأجور مقابل العمل نفسه) وتعديل تعويضات تكلفة المعيشة وتحسين صيغة تقاسم الأرباح" بالإضافة إلى ضمان تثبيت العمال في وظائفهم بعد 90 يوما من إبرام عقودهم مع الشركة.
ومن جهتها قالت (فورد) في بيان إنها تعمل "بجد مع النقابة للتوصل إلى اتفاق" مشيرة بالمقابل إلى أنه "لا يزال لدينا فجوات كبيرة يجب سدها بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية".
وأضافت "في النهاية القضايا مترابطة ويجب أن تعمل ضمن اتفاق شامل يدعم نجاحنا المتبادل".
وستشمل الاضرابات مواقع قطع غيار وتوزيع تابعة لشركتي (جنرال موتورز) و(ستيلانتس) ويشارك بها ما يقرب من 5600 عامل بما في ذلك ما يقرب من 3500 موظف في (جنرال موتورز).
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أعضاء النقابة بإضراب يشمل عمال شركات السيارات الأمريكية الثلاث في نفس الوقت إذ بدأ ما يقرب من 12700 عامل في قطاع السيارات بالولايات المتحدة في الوقت نفسه لحظة انتهاء عقودهم عند منتصف ليل يوم الخميس الماضي (بداية يوم الجمعة) بالانسحاب من موقع (جنرال موتورز) في ميسوري ومركز (ستيلانتيس) في أوهايو ومصنع تجميع (فورد) في ميشيغان.
ووفقا لشبكة (سي ان بي سي) الإخبارية الأمريكية يتوقع خبراء أمريكيون ومن ضمنهم محللون اقتصاديون في سوق (وول ستريت) المالي أن تقوم النقابة بتوسيع نطاق الإضراب ليشمل مصانع الشاحنات الكبيرة التابعة لشركات صناعة السيارات في (ديترويت) والتي تحقق أرباحا ضخمة للشركات. (النهاية)

رس ر / م م ج




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