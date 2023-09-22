إضراب عمال السيارات بالولايات المتحدة يتوسع ليشمل 38 موقعا إضافيا

إضراب عمال السيارات بالولايات المتحدة يتوسع ليشمل 38 موقعا إضافيا
التاريخ
9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت نقابة عمال السيارات بالولايات المتحدة اليوم الجمعة عن توسيع الإضراب الذي بدأته منذ أسبوع في مواقع تابعة لشركات (جنرال موتورز) و(ستيلانتس) و(فورد) ليشمل 38 موقعا إضافيا إلى حين تعديل عقود العمال لتشمل تحقيق مطالب عديدة أبرزها زيادات كبيرة في الرواتب وتعويضات تقاعد مجزية تتناسب مع التضخم الحاد في البلاد.
ومن جانبه قال رئيس النقابة شون فاين في بث مباشر عبر منصة (فيسبوك) إن توسيع الإضراب لن يشمل (فورد) حيث أثبتت الشركة أنها "جادة في التوصل إلى اتفاق".
وأضاف "لا تزال لدينا مشكلات جدية يتعين علينا حلها لكننا نريد أن نلحظ أن شركة (فورد) تظهر أنها جادة في التوصل إلى اتفاق".
وفي المقابل أكد فاين أن "القصة مختلفة في (جنرال موتورز) و(ستيلانتس)".
وأوضح أن النقابة و(فورد) أحرزتا تقدما في قضايا تشمل "إلغاء نظام السعرين (تفاوت الأجور مقابل العمل نفسه) وتعديل تعويضات تكلفة المعيشة وتحسين صيغة تقاسم الأرباح" بالإضافة إلى ضمان تثبيت العمال في وظائفهم بعد 90 يوما من إبرام عقودهم مع الشركة.
ومن جهتها قالت (فورد) في بيان إنها تعمل "بجد مع النقابة للتوصل إلى اتفاق" مشيرة بالمقابل إلى أنه "لا يزال لدينا فجوات كبيرة يجب سدها بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية".
وأضافت "في النهاية القضايا مترابطة ويجب أن تعمل ضمن اتفاق شامل يدعم نجاحنا المتبادل".
وستشمل الاضرابات مواقع قطع غيار وتوزيع تابعة لشركتي (جنرال موتورز) و(ستيلانتس) ويشارك بها ما يقرب من 5600 عامل بما في ذلك ما يقرب من 3500 موظف في (جنرال موتورز).
وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها أعضاء النقابة بإضراب يشمل عمال شركات السيارات الأمريكية الثلاث في نفس الوقت إذ بدأ ما يقرب من 12700 عامل في قطاع السيارات بالولايات المتحدة في الوقت نفسه لحظة انتهاء عقودهم عند منتصف ليل يوم الخميس الماضي (بداية يوم الجمعة) بالانسحاب من موقع (جنرال موتورز) في ميسوري ومركز (ستيلانتيس) في أوهايو ومصنع تجميع (فورد) في ميشيغان.
ووفقا لشبكة (سي ان بي سي) الإخبارية الأمريكية يتوقع خبراء أمريكيون ومن ضمنهم محللون اقتصاديون في سوق (وول ستريت) المالي أن تقوم النقابة بتوسيع نطاق الإضراب ليشمل مصانع الشاحنات الكبيرة التابعة لشركات صناعة السيارات في (ديترويت) والتي تحقق أرباحا ضخمة للشركات. (النهاية)
رس ر / م م ج
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