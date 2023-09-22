إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية وغزة
التاريخ
9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 22 - 9 (كونا) -- أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة في مواجهات مختلفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية بغزة أشرف القدرة إن 28 فلسطينيا أصيبوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين بمناطق متفرقه على الحدود الشرقية لقطاع غزة رفضا للحصار وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والمقدسات الاسلامية.
وأفاد شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بأن المواجهات شرق غزة واجهها الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز إضافة إلى قصف عدد من مراصد تابعة للمقاومة الفلسطينية واقعة قرب الشريط الحدودي بالمدفعية وطائرات استطلاع مقاتلة.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الشبان أصيبوا في مواجهات مختلفة بالضفة الغربية مع قوات الاحتلال والمستوطنين من بينها (نابلس) و(جنين) و(قلقيلية) و(الخليل).
وأوضحت أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة (بيت دجن) الأسبوعية شرق نابلس وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المشاركين في المسيرة التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة.
وكانت (لجنة التنسيق الفصائلي) في نابلس و(اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن) و(هيئة مقاومة الجدار والاستيطان) قد دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. (النهاية)
واب / م م ج
MENAFN22092023000071011013ID1107123742
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