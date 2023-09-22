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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 22 - 9 (كونا) -- أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة في مواجهات مختلفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم السلطات الصحية بغزة أشرف القدرة إن 28 فلسطينيا أصيبوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين بمناطق متفرقه على الحدود الشرقية لقطاع غزة رفضا للحصار وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والمقدسات الاسلامية.
وأفاد شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بأن المواجهات شرق غزة واجهها الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز إضافة إلى قصف عدد من مراصد تابعة للمقاومة الفلسطينية واقعة قرب الشريط الحدودي بالمدفعية وطائرات استطلاع مقاتلة.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن عشرات الشبان أصيبوا في مواجهات مختلفة بالضفة الغربية مع قوات الاحتلال والمستوطنين من بينها (نابلس) و(جنين) و(قلقيلية) و(الخليل).
وأوضحت أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة (بيت دجن) الأسبوعية شرق نابلس وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المشاركين في المسيرة التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة.
وكانت (لجنة التنسيق الفصائلي) في نابلس و(اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن) و(هيئة مقاومة الجدار والاستيطان) قد دعت للمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. (النهاية)

واب / م م ج




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