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واشنطن وبكين تطلقان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية توفران قنوات اتصال منظمة بين البلدين

9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق الولايات المتحدة والصين اليوم الجمعة مجموعة عمل اقتصادية وأخرى مالية "توفران قنوات اتصال منظمة مستمرة بين البلدين".
وقالت الوزارة في بيان إن المجموعتين سوف تكونان تحت إشراف "وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ".
وأفادت بأن فريقا العمل الأمريكي والصيني سيوفران "قنوات منظمة مستمرة لإجراء مناقشات صريحة وموضوعية حول مسائل السياسة الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول تطورات الاقتصاد الكلي والتطورات المالية".
وأوضحت أن تشكيل المجموعتين "يعتمد على التوافق" الذي تم التوصل إليه بين يلين وهي خلال زيارة الوزيرة الأمريكية إلى الصين في يوليو الماضي و"ينفذ توجيهات" الرئيس الأمريكي جو بايدن "لتعميق التواصل بين البلدين" بعد اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة الإندونيسية بالي العام الماضي.
وأشارت إلى أن "وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية ستترأسان مجموعة العمل الاقتصادية".
كما نوهت بأن "وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الشعب الصيني سيترأسان المجموعة المالية".
وأبرزت أن المجموعتين "ستجتمعان على مستوى نائب الوزير بشكل منتظم وسترفعان تقاريرهما إلى الوزيرة يلين ونائب رئيس الوزراء هي". (النهاية)

رس ر / م م ج




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