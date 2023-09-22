واشنطن وبكين تطلقان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية توفران قنوات اتصال منظمة بين البلدين
التاريخ
9/22/2023 2:57:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق الولايات المتحدة والصين اليوم الجمعة مجموعة عمل اقتصادية وأخرى مالية "توفران قنوات اتصال منظمة مستمرة بين البلدين".
وقالت الوزارة في بيان إن المجموعتين سوف تكونان تحت إشراف "وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ".
وأفادت بأن فريقا العمل الأمريكي والصيني سيوفران "قنوات منظمة مستمرة لإجراء مناقشات صريحة وموضوعية حول مسائل السياسة الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول تطورات الاقتصاد الكلي والتطورات المالية".
وأوضحت أن تشكيل المجموعتين "يعتمد على التوافق" الذي تم التوصل إليه بين يلين وهي خلال زيارة الوزيرة الأمريكية إلى الصين في يوليو الماضي و"ينفذ توجيهات" الرئيس الأمريكي جو بايدن "لتعميق التواصل بين البلدين" بعد اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة الإندونيسية بالي العام الماضي.
وأشارت إلى أن "وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية ستترأسان مجموعة العمل الاقتصادية".
كما نوهت بأن "وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الشعب الصيني سيترأسان المجموعة المالية".
وأبرزت أن المجموعتين "ستجتمعان على مستوى نائب الوزير بشكل منتظم وسترفعان تقاريرهما إلى الوزيرة يلين ونائب رئيس الوزراء هي". (النهاية)
رس ر / م م ج
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