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أمريكا: إطلاق مبادرة مع كندا والمكسيك لمنع الاستغلال الاقتصادي خلال كأس العالم 2026

9/22/2023 2:57:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إطلاق مبادرة مشتركة مع كندا والمكسيك لإحباط محاولات الاستغلال الاقتصادي خلال دورة كأس العالم لكرة القدم للعام 2026 التي تستضيفها البلدان الثلاث.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنها أطلقت المبادرة "إلى جانب شركائها في (لجنة المنافسة الاقتصادية الفيدرالية المكسيكية) و(مكتب المنافسة الكندي) لردع وكشف وملاحقة مخططات التواطؤ المتعلقة بتوفير السلع والخدمات فيما يتعلق ببرنامج كأس العالم للعام 2026".
وأوضحت أنه من خلال هذه المبادرة "ستتعاون وكالات إنفاذ القانون في التواصل مع الجمهور ومجتمع الأعمال بشأن السلوكيات المضادة للمنافسة وكذلك في التحقيقات باستخدام تبادل المعلومات الاستخبارية وأدوات التعاون الدولي الحالية".
ومن جانبه قال مساعد المدعي العام من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية جوناثان كانتر في تصريح تضمنه البيان "سيجلب هذا الحدث التاريخي مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي إلى مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وأكد أن قسم مكافحة الاحتكار "سيكون يقظا في الكشف عن السلوك المانع للمنافسة من قبل أي شركات أو أفراد يستغلون الفرص الاقتصادية التي توفرها الألعاب" معربا عن التطلع إلى "العمل مع شركائنا الدوليين في هذا الجهد".
ومن جهتها قالت أندريا مارفان رئيسة (لجنة المنافسة الاقتصادية الفيدرالية المكسيكية) "المنافسة في كرة القدم تعني الشغف والمتعة بالنسبة للمكسيك. وكما هو الحال في كأس العالم يجب ضمان تكافؤ الفرص لجميع المهتمين بعرض سلعهم وخدماتهم لكي تحدث المنافسة في الأسواق الاقتصادية" مضيفة "نعلن اليوم عن تعاون تاريخي لتعزيز الفوائد الشاملة للمنافسة الاقتصادية والرياضية".
وشددت على أن اللجنة المكسيكية "ستكون يقظة أكثر من أي وقت مضى لضمان عدم تأثر الفوائد الاقتصادية المستمدة من هذا الحدث بالسلوكيات المضادة للمنافسة والتي يمكن أن تضر المشجعين المحليين والدوليين".
وتابعت مارفان "سنعمل جنبا إلى جنب مع وكالات مكافحة الاحتكار الأمريكية والكندية لضمان أن جميع الأسواق بغض النظر عن المكان تعمل بطريقة تنافسية وفعالة خلال هذا الحدث التاريخي".
وعن الجانب الكندي قال مفوض (مكتب المنافسة الكندي) ماثيو بوزويل إن "التعاون القوي بين جهات إنفاذ القانون والمنظمات الشريكة هو أمر أساسي لضمان التحقيق في السلوك غير القانوني واتخاذ الإجراء المناسب".
وأضاف "سيبذل مكتب المنافسة كل ما في وسعه لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى التربح بشكل غير عادل من كأس العالم".
ووفق بيان الوزارة "من المقرر أن تقام الأحداث في 11 موقعا في الولايات المتحدة وثلاث مدن في المكسيك ومدينتين في كندا".
كما توقع البيان أن يحقق كأس العالم "أرباحا عبر مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد بما في ذلك صناعات البناء والترفيه والسياحة" في المواقع الأمريكية المضيفة في مدن (أتلانتا) و(بوسطن) و(دالاس) و(هيوستن) و(كانساس سيتي) و(ميسوري) و(لوس أنجلوس) و(نيويورك) و(نيو جيرسي) و(ميامي) و(فيلادلفيا) ومنطقة خليج سان فرانسيسكو و(سياتل).
وأكد أن "التعاون مع شركائنا الدوليين سيسمح لنا بردع السلوكيات المضادة للمنافسة والتي تؤثر على الألعاب في دولنا الثلاث". (النهاية)

رس ر / م م ج




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