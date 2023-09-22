أمريكا: إطلاق مبادرة مع كندا والمكسيك لمنع الاستغلال الاقتصادي خلال كأس العالم 2026

أمريكا: إطلاق مبادرة مع كندا والمكسيك لمنع الاستغلال الاقتصادي خلال كأس العالم 2026
التاريخ
9/22/2023 2:57:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة إطلاق مبادرة مشتركة مع كندا والمكسيك لإحباط محاولات الاستغلال الاقتصادي خلال دورة كأس العالم لكرة القدم للعام 2026 التي تستضيفها البلدان الثلاث.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنها أطلقت المبادرة "إلى جانب شركائها في (لجنة المنافسة الاقتصادية الفيدرالية المكسيكية) و(مكتب المنافسة الكندي) لردع وكشف وملاحقة مخططات التواطؤ المتعلقة بتوفير السلع والخدمات فيما يتعلق ببرنامج كأس العالم للعام 2026".
وأوضحت أنه من خلال هذه المبادرة "ستتعاون وكالات إنفاذ القانون في التواصل مع الجمهور ومجتمع الأعمال بشأن السلوكيات المضادة للمنافسة وكذلك في التحقيقات باستخدام تبادل المعلومات الاستخبارية وأدوات التعاون الدولي الحالية".
ومن جانبه قال مساعد المدعي العام من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية جوناثان كانتر في تصريح تضمنه البيان "سيجلب هذا الحدث التاريخي مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي إلى مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وأكد أن قسم مكافحة الاحتكار "سيكون يقظا في الكشف عن السلوك المانع للمنافسة من قبل أي شركات أو أفراد يستغلون الفرص الاقتصادية التي توفرها الألعاب" معربا عن التطلع إلى "العمل مع شركائنا الدوليين في هذا الجهد".
ومن جهتها قالت أندريا مارفان رئيسة (لجنة المنافسة الاقتصادية الفيدرالية المكسيكية) "المنافسة في كرة القدم تعني الشغف والمتعة بالنسبة للمكسيك. وكما هو الحال في كأس العالم يجب ضمان تكافؤ الفرص لجميع المهتمين بعرض سلعهم وخدماتهم لكي تحدث المنافسة في الأسواق الاقتصادية" مضيفة "نعلن اليوم عن تعاون تاريخي لتعزيز الفوائد الشاملة للمنافسة الاقتصادية والرياضية".
وشددت على أن اللجنة المكسيكية "ستكون يقظة أكثر من أي وقت مضى لضمان عدم تأثر الفوائد الاقتصادية المستمدة من هذا الحدث بالسلوكيات المضادة للمنافسة والتي يمكن أن تضر المشجعين المحليين والدوليين".
وتابعت مارفان "سنعمل جنبا إلى جنب مع وكالات مكافحة الاحتكار الأمريكية والكندية لضمان أن جميع الأسواق بغض النظر عن المكان تعمل بطريقة تنافسية وفعالة خلال هذا الحدث التاريخي".
وعن الجانب الكندي قال مفوض (مكتب المنافسة الكندي) ماثيو بوزويل إن "التعاون القوي بين جهات إنفاذ القانون والمنظمات الشريكة هو أمر أساسي لضمان التحقيق في السلوك غير القانوني واتخاذ الإجراء المناسب".
وأضاف "سيبذل مكتب المنافسة كل ما في وسعه لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى التربح بشكل غير عادل من كأس العالم".
ووفق بيان الوزارة "من المقرر أن تقام الأحداث في 11 موقعا في الولايات المتحدة وثلاث مدن في المكسيك ومدينتين في كندا".
كما توقع البيان أن يحقق كأس العالم "أرباحا عبر مجموعة واسعة من القطاعات في الاقتصاد بما في ذلك صناعات البناء والترفيه والسياحة" في المواقع الأمريكية المضيفة في مدن (أتلانتا) و(بوسطن) و(دالاس) و(هيوستن) و(كانساس سيتي) و(ميسوري) و(لوس أنجلوس) و(نيويورك) و(نيو جيرسي) و(ميامي) و(فيلادلفيا) ومنطقة خليج سان فرانسيسكو و(سياتل).
وأكد أن "التعاون مع شركائنا الدوليين سيسمح لنا بردع السلوكيات المضادة للمنافسة والتي تؤثر على الألعاب في دولنا الثلاث". (النهاية)
رس ر / م م ج
MENAFN22092023000071011013ID1107123740
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.