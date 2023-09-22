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(برشلونة) الإسباني يعلن تمديد عقد مدربه تشافي حتى 2025

9/22/2023 2:57:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (برشلونة) الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة تمديد عقد مدربه تشافي هيرنانديز حتى 30 يونيو 2025.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي إنه مدد عقد مدرب الفريق الأول لمدة موسم واحدة بالإضافة إلى موسم ثاني اختياري علما أن عقده كان ينتهي بختام الموسم الجاري.
وتولى تشافي الذي يبلغ من العمر 43 عاما مهمة تدريب الفريق الأول في نوفمبر 2021 وفاز الفريق معه بلقبين هما الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني جاء كلاهما في الموسم الماضي.
وأدار تشافي 96 مباراة ل (برشلونة) في جميع المسابقات حقق فيها 61 فوزا و16 تعادلا ومني ب 19 هزيمة فيما سجل الفريق بقيادته 188 هدفا واستقبل 93 هدفا. (النهاية)

ه ن د / م م ج




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