(برشلونة) الإسباني يعلن تمديد عقد مدربه تشافي حتى 2025

(برشلونة) الإسباني يعلن تمديد عقد مدربه تشافي حتى 2025
التاريخ
9/22/2023 2:57:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 22 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (برشلونة) الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة تمديد عقد مدربه تشافي هيرنانديز حتى 30 يونيو 2025.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي إنه مدد عقد مدرب الفريق الأول لمدة موسم واحدة بالإضافة إلى موسم ثاني اختياري علما أن عقده كان ينتهي بختام الموسم الجاري.
وتولى تشافي الذي يبلغ من العمر 43 عاما مهمة تدريب الفريق الأول في نوفمبر 2021 وفاز الفريق معه بلقبين هما الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني جاء كلاهما في الموسم الماضي.
وأدار تشافي 96 مباراة ل (برشلونة) في جميع المسابقات حقق فيها 61 فوزا و16 تعادلا ومني ب 19 هزيمة فيما سجل الفريق بقيادته 188 هدفا واستقبل 93 هدفا. (النهاية)
ه ن د / م م ج
MENAFN22092023000071011013ID1107123739
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.