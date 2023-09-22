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وفاة الرئيس الإيطالي السابق نابوليتانو عن عمر ناهز 98 عاما

9/22/2023 2:57:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 22 - 9 (كونا) -- توفي رئيس الجمهورية الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة جورجو نابوليتانو اليوم الجمعة في المستشفى بعد صراع طويل مع المرض.
ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن أسرة الرئيس نابوليتانو أنه فارق الحياة في الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) عن عمر يناهز 98 عاما في إحدى مصحات العاصمة الإيطالية حيث نقل إليها منذ أسابيع بعد تدهور حالته الصحية.
وتولى نابوليتانو الرئيس ال11 منذ إعلان الجمهورية عام 1948 رئاسة الدولة لمدة تسع سنوات من 15 مايو 2006 إلى 14 يناير 2015 ليكون الأول في تاريخ إيطاليا الذي يعاد انتخابه في إبريل 2013 لولاية ثانية مدتها سبع سنوات قبل استقالته بعد عامين "بسبب أعباء الشيخوخة” لينال عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة.
وانخرط جورجو نابوليتانو المولود بمدينة نابولي في 29 يونيو 1925 منذ شبابه بالعمل السياسي عام 1942 - اثناء دراسته الجامعية - في صفوف الحزب الشيوعي الايطالي الذي تدرج بين قياداته الرئيسية حتى حل الحزب عام 1989.
ومنذ عام 1989 إلى عام 1992 انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي ثم انتخب في 3 يونيو 1992 رئيسا لمجلس النواب الإيطالي حتى نهاية الدورة التشريعية ال11 في إبريل 1994 تولى بعدها حقيبة الداخلية في حكومة رومانو برودي من مايو 1996 إلى أكتوبر 1998 ثم أعيد انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبي عام 1999. (النهاية)

م ن / م م ج




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