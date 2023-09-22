وفاة الرئيس الإيطالي السابق نابوليتانو عن عمر ناهز 98 عاما

وفاة الرئيس الإيطالي السابق نابوليتانو عن عمر ناهز 98 عاما
التاريخ
9/22/2023 2:57:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 22 - 9 (كونا) -- توفي رئيس الجمهورية الإيطالي السابق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة جورجو نابوليتانو اليوم الجمعة في المستشفى بعد صراع طويل مع المرض.
ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن أسرة الرئيس نابوليتانو أنه فارق الحياة في الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) عن عمر يناهز 98 عاما في إحدى مصحات العاصمة الإيطالية حيث نقل إليها منذ أسابيع بعد تدهور حالته الصحية.
وتولى نابوليتانو الرئيس ال11 منذ إعلان الجمهورية عام 1948 رئاسة الدولة لمدة تسع سنوات من 15 مايو 2006 إلى 14 يناير 2015 ليكون الأول في تاريخ إيطاليا الذي يعاد انتخابه في إبريل 2013 لولاية ثانية مدتها سبع سنوات قبل استقالته بعد عامين "بسبب أعباء الشيخوخة” لينال عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة.
وانخرط جورجو نابوليتانو المولود بمدينة نابولي في 29 يونيو 1925 منذ شبابه بالعمل السياسي عام 1942 - اثناء دراسته الجامعية - في صفوف الحزب الشيوعي الايطالي الذي تدرج بين قياداته الرئيسية حتى حل الحزب عام 1989.
ومنذ عام 1989 إلى عام 1992 انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي ثم انتخب في 3 يونيو 1992 رئيسا لمجلس النواب الإيطالي حتى نهاية الدورة التشريعية ال11 في إبريل 1994 تولى بعدها حقيبة الداخلية في حكومة رومانو برودي من مايو 1996 إلى أكتوبر 1998 ثم أعيد انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبي عام 1999. (النهاية)
م ن / م م ج
MENAFN22092023000071011013ID1107123738
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