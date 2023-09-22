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أمانة عمان: نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق يخضع للصيانة والتحديث

9/22/2023 2:57:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا)- قال الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، إن نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تجري له حالياً أعمال صيانة وتحديث بشكل كامل.
وجاء ذلك إشارة إلى بعض الملاحظات التي تتحدث عن إنارة جسر عبدون المعلق.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
22/09/2023 21:39:55

MENAFN22092023000117011021ID1107123737

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