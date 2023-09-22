أمانة عمان: نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق يخضع للصيانة والتحديث

أمانة عمان: نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق يخضع للصيانة والتحديث
التاريخ
9/22/2023 2:57:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- قال الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، إن نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تجري له حالياً أعمال صيانة وتحديث بشكل كامل.
وجاء ذلك إشارة إلى بعض الملاحظات التي تتحدث عن إنارة جسر عبدون المعلق.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
22/09/2023 21:39:55
MENAFN22092023000117011021ID1107123737
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