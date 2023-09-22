الأمن العام يوضّح فيديو الاعتداء في شارع عبدالله غوشة

الأمن العام يوضّح فيديو الاعتداء في شارع عبدالله غوشة
التاريخ
9/22/2023 2:57:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا) - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل فيديو الاعتداء الذي جرى تداوله، ويظهر فيه شخص من جنسية عربية يعتدي بالضرب على شخصين في منطقة شارع عبدالله غوشة.
وأكّد أنه أُلقي القبض على هذا الشخص وأودع بالحجز المؤقت لدى مركز أمن البيادر لحين عرضه على المدعي العام، فيما أُسعف الشخصان الآخران إلى المستشفى وأدخلا للعلاج.
وأكّد، أنّ التحقيقات أشارت إلى أنّ سبب الاعتداء هو ادّعاء احد الشخصين المعتدى عليهما بدهسه من قبل مركبة الشخص العربي أثناء مسيره وأنّ الخلاف والاعتداء حصل نتيجة ذلك وستتم إحالة القضية بعد إنهاء التحقيقات كافة للقضاء.
--(بترا)
ل م/م ق/ح أ
22/09/2023 21:38:54
MENAFN22092023000117011021ID1107123736
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