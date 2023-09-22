الصفدي يواصل لقاءاته مع نظرائه وعدد من المسؤولين

نيويورك 22 أيلول (بترا)-تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، لقاءاته مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وعقد الصفدي ونظيرته وزيرة خارجية مملكة بلجيكا حاجة لحبيب، اجتماعاً أكد الحرص المشترك على استمرار التعاون ثنائياً، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى تعزيز الشراكة الراسخة بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات، والتي تستند إلى قاعدة صلبة تميّزها العلاقات المتينة بين قيادتي المملكتين الصديقتين.

كما تناول الاجتماع قضايا إقليمية ودولية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وخاصة أزمات اللجوء.

وأجرى الصفدي مباحثات منفصلة مع كل من نظيريه القبرصي كونستانتينوس كومبوس، واليوناني يورجوس يرابيتريتيس، تناولت العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعديد قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الصفدي ووزيرا الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، واليوناني يورجوس يرابيتريتيس اجتماعاً في إطار آلية التعاون الثلاثي، أكد الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تربط البلدان الثلاثة في كافة المجالات.

وتبادل الوزراء وجهات النظر إزاء عدة قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالأمن الإقليمي، والطاقة، وقضية اللاجئين، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة المقبلة في إطار آلية التعاون الثلاثي.

واستضاف معهد الشرق الأوسط في نيويورك، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، للحديث حول القضايا الإقليمية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وذلك في ندوة ضمن منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023.

إلى ذلك استعرض الصفدي، يوم أمس، مع وزيرة الخارجية البلغارية ماريا غابرييل، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الأردن وبلغاريا، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الصفدي ونظيره وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين الأردن وبولندا، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتبادلا وجهات النظر إزاء عديد قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وقضية اللاجئين، إضافةً إلى الأزمة الأوكرانية وتبعاتها.

وعقد الصفدي ووزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين، اجتماعاً بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الصفدي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في اجتماعٍ بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وآليات التعاون لمواجهة تحديات اللجوء السوري، وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

22/09/2023 21:27:49