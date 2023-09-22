الفيصلي والأهلي يعلقان مشاركتهما بدوري المحترفين لكرة القدم

الفيصلي والأهلي يعلقان مشاركتهما بدوري المحترفين لكرة القدم
التاريخ
9/22/2023 2:57:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- علق ناديا الفيصلي والأهلي مشاركتهما في مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها أمس الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.
وكانت أندية مغير السرحان والجليل وسحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذوا الاتفاق.
وينتظر الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
22/09/2023 21:07:48
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