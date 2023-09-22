الفيصلي والأهلي يعلقان مشاركتهما بدوري المحترفين لكرة القدم

عمان 22 أيلول (بترا)- علق ناديا الفيصلي والأهلي مشاركتهما في مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها أمس الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.

وكانت أندية مغير السرحان والجليل وسحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذوا الاتفاق.

وينتظر الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

22/09/2023 21:07:48