الأمم المتحدة: عبور 11 شاحنة مساعدات إلى سوريا

نيويورك 22 أيلول(بترا)-ذكرت الأمم المتحدة، أن خمس شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة عبرت، اليوم الجمعة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا قادمة من جنوب تركيا.

وأَضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان صحفي، أن ست شاحنات أخرى عبرت معبر باب السلام الحدودي محملة بإمدادات المنظمة الدولية للهجرة أيضا، مشيرة أنه ومنذ استئناف عمليات الأمم المتحدة عبر باب الهوى، الثلاثاء، وصلت إلى إدلب عبر هذا المعبر 49 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة.

ولا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمثابة شريان حياة للناس في شمال غرب سوريا، حيث تعمل الأمم المتحدة مع الشركاء للوصول إلى ما متوسطه 2.6 مليون شخص من خلال تقديم خدمات المساعدة والحماية الحيوية.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

22/09/2023 20:57:46