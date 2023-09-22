الأمم المتحدة: عبور 11 شاحنة مساعدات إلى سوريا

الأمم المتحدة: عبور 11 شاحنة مساعدات إلى سوريا
التاريخ
9/22/2023 2:56:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 22 أيلول(بترا)-ذكرت الأمم المتحدة، أن خمس شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة عبرت، اليوم الجمعة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا قادمة من جنوب تركيا.
وأَضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان صحفي، أن ست شاحنات أخرى عبرت معبر باب السلام الحدودي محملة بإمدادات المنظمة الدولية للهجرة أيضا، مشيرة أنه ومنذ استئناف عمليات الأمم المتحدة عبر باب الهوى، الثلاثاء، وصلت إلى إدلب عبر هذا المعبر 49 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة.
ولا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمثابة شريان حياة للناس في شمال غرب سوريا، حيث تعمل الأمم المتحدة مع الشركاء للوصول إلى ما متوسطه 2.6 مليون شخص من خلال تقديم خدمات المساعدة والحماية الحيوية.
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
22/09/2023 20:57:46
MENAFN22092023000117011021ID1107123733
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.