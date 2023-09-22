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الأسهم الأوروبية تنخفض وتسجل أسوأ أداء أسبوعي

9/22/2023 2:56:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 أيلول (بترا)-أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام جلسة اليوم الجمعة ‏مع احتمال رفع أسعار الفائدة لفترة أطول بعد سلسلة من قرارات البنوك المركزية ‏هذا الأسبوع.‏
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل خسائره ‏لهذا الأسبوع إلى 1.57 بالمئة، وهو أسوأ أداء له منذ منتصف آب، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
22/09/2023 20:54:57

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