الأسهم الأوروبية تنخفض وتسجل أسوأ أداء أسبوعي

الأسهم الأوروبية تنخفض وتسجل أسوأ أداء أسبوعي
التاريخ
9/22/2023 2:56:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)-أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض في ختام جلسة اليوم الجمعة مع احتمال رفع أسعار الفائدة لفترة أطول بعد سلسلة من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة منخفضًا بنسبة 0.3 بالمئة، لتصل خسائره لهذا الأسبوع إلى 1.57 بالمئة، وهو أسوأ أداء له منذ منتصف آب، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
22/09/2023 20:54:57
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