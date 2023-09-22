شؤون المرأة تعكف على عقد مشاورات وطنية لإعداد أجندتها التشريعية

عمان 22 أيلول (بترا)-وفاء زيناتيه- نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أمس الخميس بعمان، جلستين تقييميتين بمحوري المشاركة السياسية والحقوق الاجتماعية، ومن المتوقع عقد جلسة تقييمية ثالثة الأحد المقبل بمحور المشاركة الاقتصادية بهدف الخروج بأولويات التعديلات التشريعية التي ستسترشد بها اللجنة بخطة عملها التنفيذية خلال السنوات القادمة.

وقالت الأمينة العامة لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، إن اللجنة بدأت منذ شهرين بعملية إعداد الأجندة التشريعية للمرأة والتي تأتي في إطار البناء على لائحة المطالب التشريعية التي اعتادت "شؤون المرأة" العمل عليها وإعدادها، والبناء أيضاً على التحسينات الكبيرة التي تمت مؤخراً في الجانب التشريعي، لا سيما التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين لعام 2022.

وأضافت، أن اللجنة ارتأت عند إعداد الأجندة التشريعية الحالية، توسيع العمل فيها لتشمل عدداً أكبر من القوانين، وعقد حوارات وطنية أكبر تشمل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتوسيع مساحة النقاش؛ بهدف الخروج بأولويات تعديلات تشريعية للمرأة مُتوافق عليها بالحدّ الأدنى على الأقل، ومدروسة بشكل جيد من حيث آثارها الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية تنفيذها على أرض الواقع؛ سعياً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وزيادة مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وشارك في جلسة المحور السياسي، التي أدارت النقاش فيها عضو الفريق القانوني لــ"شؤون المرأة"، المحامية فداء الحمود، أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، والنائب زينب البدول، وأعضاء سيدات حاليات وسابقات من مجلسي النواب والأعيان، وسيدات أعضاء في أحزاب أردنية، ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، وأعضاء سيدات من نقابات مهنية وممثلات عن جهات وطنية ذات علاقة.

وعرضت المحامية الحمود، لمختلف المواد المقترحة للتعديل ضمن الأجندة التشريعية في قوانين الانتخاب، والأحزاب ونظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، والإدارة المحلية، والتشريعات الناظمة لعمل النقابات المهنية والعمالية والتشريعات الناظمة لعمل غرف التجارة والصناعة.

وعلّقت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، على التعديلات الدستورية التي طالت المرأة في عنوان الفصل الثاني والمادة 6 منه، قائلة بأنها تمثل نقلة نوعية كبيرة من منظور حقوقي، وهو إنجاز يُقدّر للدولة الأردنية.

بدوره، قال الدكتور الخوالدة، إن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين يُعطيان فرصاً أكبر للمرأة الأردنية على صعيد تمثيلها سياسياً مقارنة بالقوانين السابقة، وأن الكرة الآن في ملعب الأحزاب الأردنية في إعداد قيادات نسائية مُمكّنة للوصول بشكل أكبر لمواقع صنع القرار السياسي، مؤكّدا أهمية وصول النساء لمواقع صنع القرار عبر بوابة الأحزاب.

بدورهم، أكد المشاركون في الجلسة أهمية هذه الجلسات التشاورية التي تعقدها اللجنة على المستوى الوطني، وطالب بعضهم بتخصيص جلسات خاصة لكل من الأحزاب والنقابات المهنية فيما يتعلق بأولويات الأجندة التشريعية.

وخصصت الجلسة الثانية، لنقاش الأجندة التشريعية بمحور الحقوق الاجتماعية، وأدارتها المحامية فداء الحمود، وتناولت المواد القانونية المقترح تعديلها في قوانين العقوبات، والحماية من العنف الأسري، والأحوال الشخصية، والأحوال المدنية والجنسية.

وشارك في الجلسة، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد المقدادي، والنائب تمام الرياطي، وممثلون عن إدارة حماية الأسرة –مديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة وغيرها من المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

--(بترا)

وز/م ق/ح أ

22/09/2023 20:54:11