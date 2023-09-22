الرئاسة الفلسطينية: أي حل لن يحظى برضا الشعب الفلسطيني وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام

الرئاسة الفلسطينية: أي حل لن يحظى برضا الشعب الفلسطيني وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام
التاريخ
9/22/2023 2:56:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 22 أيلول (بترا) - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة اليوم الجمعة "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضا الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأضاف أبو ردينة، في بيان له، أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.
وتابع، أن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والإقليم.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
22/09/2023 20:42:02
MENAFN22092023000117011021ID1107123730
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