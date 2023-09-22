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الرئاسة الفلسطينية: أي حل لن يحظى برضا الشعب الفلسطيني وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام

9/22/2023 2:56:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 22 أيلول (بترا) - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة اليوم الجمعة "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضا الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأضاف أبو ردينة، في بيان له، أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.
وتابع، أن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والإقليم.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسيبقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
22/09/2023 20:42:02

MENAFN22092023000117011021ID1107123730

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