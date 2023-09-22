ارتفاع عدد الجرحى جراء اعتداء الاحتلال على تظاهرات بقطاع غزة الى 28 مصاباً
التاريخ
9/22/2023 2:56:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 22 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة الجرحى جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة الى 28 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، أنه أصيب 28 فلسطينياً بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
من جهة أخرى، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال عدداً من المراصد للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
22/09/2023 20:12:15
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