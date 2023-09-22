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ارتفاع عدد الجرحى جراء اعتداء الاحتلال على تظاهرات بقطاع غزة الى 28 مصاباً

9/22/2023 2:56:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 أيلول (بترا)- ارتفعت حصيلة الجرحى جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة الى 28 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، أنه أصيب 28 فلسطينياً بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
من جهة أخرى، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال عدداً من المراصد للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/م ق/ح أ
22/09/2023 20:12:15

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