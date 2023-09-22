الأمير فيصل يصل الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

عمان 22 أيلول (بترا) - وصل سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة هانغتشو الصينية وذلك لحضور حفل افتتاح النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تُفتتح بشكلٍ رسمي يوم غد السبت.

وتأتي زيارة الأمير فيصل لمتابعة البعثة الأردنية ومساندة الرياضيين الأردنيين وتحفيزهم خلال المنافسات من أجل تحقيق الإنجازات في الدورة التي تعتبر أهم الفعاليات الرياضية على المستوى القاري.

وكان في استقبال سمو الأمير فيصل، سفير الأردن في الصين حسام الحسيني والأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، إلى جانب عدد من إداريي البعثة الأردنية.

ويُشارك الأردن في نسخة هانغتشو بـ 78 لاعباً ولاعبة يُمثلون 15 رياضة هي : القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.

--(بترا)

خ خ/م ق/ح أ

22/09/2023 19:56:47