الأمير فيصل يصل الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

الأمير فيصل يصل الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
9/22/2023 2:56:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا) - وصل سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة هانغتشو الصينية وذلك لحضور حفل افتتاح النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تُفتتح بشكلٍ رسمي يوم غد السبت.
وتأتي زيارة الأمير فيصل لمتابعة البعثة الأردنية ومساندة الرياضيين الأردنيين وتحفيزهم خلال المنافسات من أجل تحقيق الإنجازات في الدورة التي تعتبر أهم الفعاليات الرياضية على المستوى القاري.
وكان في استقبال سمو الأمير فيصل، سفير الأردن في الصين حسام الحسيني والأمين العامة للجنة الأولمبية الأردنية، رنا السعيد، إلى جانب عدد من إداريي البعثة الأردنية.
ويُشارك الأردن في نسخة هانغتشو بـ 78 لاعباً ولاعبة يُمثلون 15 رياضة هي : القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة، والملاكمة، والمبارزة، والجولف، والجمباز، والجوجيتسو، والكراتيه، والألعاب الإلكترونية، والرماية، والتايكواندو، والترايثلون، ورفع الأثقال.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
22/09/2023 19:56:47
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