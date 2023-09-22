الطالبة الأردنية الصيداوي تفوز بمسابقة دولية للقرآن الكريم

الطالبة الأردنية الصيداوي تفوز بمسابقة دولية للقرآن الكريم
التاريخ
9/22/2023 2:56:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22أيلول(بترا) - ظفرت الطالبة الأردنية سندس سعيد محمد صيداوي بالمركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تمثيلها لوزارة الأوقاف في المسابقة.
ونالت الطالبة الصيداوي المركز الأول في مستوى حفظ القرآن الكريم كاملاً وسط منافسة شديدة مع 60 متسابقة من 50 دولة عربية ودولية.
--(بترا)
وهـ/ح أ
22/09/2023 19:45:43
MENAFN22092023000117011021ID1107123727
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