الطالبة الأردنية الصيداوي تفوز بمسابقة دولية للقرآن الكريم

عمان 22أيلول(بترا) - ظفرت الطالبة الأردنية سندس سعيد محمد صيداوي بالمركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تمثيلها لوزارة الأوقاف في المسابقة. ونالت الطالبة الصيداوي المركز الأول في مستوى حفظ القرآن الكريم كاملاً وسط منافسة شديدة مع 60 متسابقة من 50 دولة عربية ودولية. --(بترا) وهـ/ح أ 22/09/2023 19:45:43

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