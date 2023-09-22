كلنا الأردن تنفذ مجموعة أنشطة تطوعية في المحافظات

كلنا الأردن تنفذ مجموعة أنشطة تطوعية في المحافظات
التاريخ
9/22/2023 2:56:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول(بترا)- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سلسلة من الأنشطة التطوعية في مختلف محافظات المملكة، ضمن مشروع لأجل الأردن نتطوع، الذي يركز على نشر ثقافة العمل التطوعي وإعداد المبادرات الشبابية.
ووفق بيان الهيئة اليوم الجمعة، يأتي تنفيذ المشروع سعيا لوضع خارطة لأنشطة الهيئة التطوعية والتوسع في محور العمل التطوعي الذي يعد حالة اجتماعية تفاعلية بين شباب وشابات الهيئة، من خلال التواصل مع المجتمعات المحلية وتنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة التطوعية الهادفة في عدد من الأحياء والمناطق التي يستهدفها المشروع.
ويقوم المشروع على استهداف منطقة في كل محافظة على مدار فترة زمنية محددة يتم خلالها تنفيذ سلسلة من الأعمال التطوعية، عقب إعداد تصور حول التحديات التي تواجه سكان تلك المنطقة وعرضها أمام صناع القرار، ليشكل العمل المنفذ قيمة مضافة من خلال الإسهام في معالجة التحديات وتوحيد الجهود التطوعية وإبراز قيادات شبابية ومجتمعية يقتدى بها.
ويهدف المشروع الى غرس قيم العمل التطوعي لدى الشباب، ومشاركتهم في معالجة التحديات المجتمعية، وتوحيد الجهود التطوعية، وتعزيز ثقافة المبادرة لديهم، ويستهدف الشباب من عمر 18إلى 35 عاما.
ويعمل المشروع على اختيار المنطقة المستهدفة للتطبيق، وفقا لمعايير محددة، على أن تكون من المناطق الأكثر احتياجا لتحسين وتطوير البنية التحتية، ليصار إلى تشكيل فريق عمل مختص بتنفيذ المبادرات التطوعية، وتنفيذ جلسات عصف ذهني حول المشروع والمهام المطلوبة في المنطقة المستهدفة، ويتم أخضاع الفريق لتدريبات متخصصة تساهم في تنفيذ المشروع وفق خطة عملية وتجويد المخرجات، وتحديد الشركاء حسب الاختصاصات.
وتتناول خطوات التنفيذ توزيع الأدوار بين الشباب استنادا إلى الرغبة والمهارة التي يمتلكوها، ويقسمون إلى فرق عمل لمعالجة القضايا والتحديات وفرق أخرى تتولى إقامة برامج تطوعية مثل تسليط الضوء على بعض الأمراض السارية وطرق الوقاية منها وإقامة أيام طبية مجانية، وفرق عمل أصدقاء مكافحة المخدرات والعمل الثقافي وعقد ورش تدريبية لأبناء المنطقة على مهارات الحياة الأساسية، وتنفيذ المبادرات المحلية.
وقالت الهيئة إن الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة في تلك الأنشطة من خلال زيارة مقرات الهيئة في المحافظات أوالتواصل مع منسقي الهيئة في الميدان، أو من خلال تعبئة رابط تقديم طلب الالتحاق على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، والموقع الإلكتروني، علما أن المشاركة مجانية لجميع الفئات العمرية.
--(بترا)
رخ/ح أ
22/09/2023 19:38:25
MENAFN22092023000117011021ID1107123726
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