كلنا الأردن تنفذ مجموعة أنشطة تطوعية في المحافظات

عمان 22 أيلول(بترا)- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سلسلة من الأنشطة التطوعية في مختلف محافظات المملكة، ضمن مشروع لأجل الأردن نتطوع، الذي يركز على نشر ثقافة العمل التطوعي وإعداد المبادرات الشبابية.

ووفق بيان الهيئة اليوم الجمعة، يأتي تنفيذ المشروع سعيا لوضع خارطة لأنشطة الهيئة التطوعية والتوسع في محور العمل التطوعي الذي يعد حالة اجتماعية تفاعلية بين شباب وشابات الهيئة، من خلال التواصل مع المجتمعات المحلية وتنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة التطوعية الهادفة في عدد من الأحياء والمناطق التي يستهدفها المشروع.

ويقوم المشروع على استهداف منطقة في كل محافظة على مدار فترة زمنية محددة يتم خلالها تنفيذ سلسلة من الأعمال التطوعية، عقب إعداد تصور حول التحديات التي تواجه سكان تلك المنطقة وعرضها أمام صناع القرار، ليشكل العمل المنفذ قيمة مضافة من خلال الإسهام في معالجة التحديات وتوحيد الجهود التطوعية وإبراز قيادات شبابية ومجتمعية يقتدى بها.

ويهدف المشروع الى غرس قيم العمل التطوعي لدى الشباب، ومشاركتهم في معالجة التحديات المجتمعية، وتوحيد الجهود التطوعية، وتعزيز ثقافة المبادرة لديهم، ويستهدف الشباب من عمر 18إلى 35 عاما.

ويعمل المشروع على اختيار المنطقة المستهدفة للتطبيق، وفقا لمعايير محددة، على أن تكون من المناطق الأكثر احتياجا لتحسين وتطوير البنية التحتية، ليصار إلى تشكيل فريق عمل مختص بتنفيذ المبادرات التطوعية، وتنفيذ جلسات عصف ذهني حول المشروع والمهام المطلوبة في المنطقة المستهدفة، ويتم أخضاع الفريق لتدريبات متخصصة تساهم في تنفيذ المشروع وفق خطة عملية وتجويد المخرجات، وتحديد الشركاء حسب الاختصاصات.

وتتناول خطوات التنفيذ توزيع الأدوار بين الشباب استنادا إلى الرغبة والمهارة التي يمتلكوها، ويقسمون إلى فرق عمل لمعالجة القضايا والتحديات وفرق أخرى تتولى إقامة برامج تطوعية مثل تسليط الضوء على بعض الأمراض السارية وطرق الوقاية منها وإقامة أيام طبية مجانية، وفرق عمل أصدقاء مكافحة المخدرات والعمل الثقافي وعقد ورش تدريبية لأبناء المنطقة على مهارات الحياة الأساسية، وتنفيذ المبادرات المحلية.

وقالت الهيئة إن الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة في تلك الأنشطة من خلال زيارة مقرات الهيئة في المحافظات أوالتواصل مع منسقي الهيئة في الميدان، أو من خلال تعبئة رابط تقديم طلب الالتحاق على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، والموقع الإلكتروني، علما أن المشاركة مجانية لجميع الفئات العمرية.

--(بترا)

رخ/ح أ

22/09/2023 19:38:25