هيئة الاتصالات : الدعم الحكومي مكن شركات الاتصالات من نشر خدماتها

عمان 22 أيلول(بترا)-أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن المشترك يدفع 31 بالمئة كضرائب على خدمات الصوت والبيانات معا في حال شرائه خدماته مباشرة من شركات الاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله من البعض بالأيام القليلة الماضية "أن كل دينار تجنيه شركات الاتصالات بدل خدمات، تدفع منه 70 قرشاَ للحكومة" غير دقيق ولا يعكس حقيقة الأمر.

وأضافت "أما بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الأنترنت فلا تتجاوز 16 بالمئة كونها تحظى بدعم وإعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم القطاعات الحيوية المختلفة".

وتابعت " أما بالنسبة للضرائب المدفوعة من قبل شركات الهواتف المتنقلة، فان الهيئة تؤكد بأن ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5 بالمئة من إجمالي إيرادات تلك الشركات وفقاً لحساباتهم السنوية المدققة للعام الماضي" ، مؤكدة أن هذه النسبة قليلة مقارنه بإجمالي الإيرادات التي حققتها شركات الهواتف المتنقلة في 2022.

وأشارت إلى أن نشر القصص البعيدة عن الموضوعية ومن دون الرجوع للجهات الرسمية المعنية يضر بقطاع الاتصالات والإنجازات التي حققها بفعل التشاركية بين القطاعين العام والخاص وبدعم من جميع الشركاء.

وأوضح البيان أن الهيئة رفدت الخزينة بنحو 2.1 مليار دينار منذ تأسيسها عام 1995 وحتى نهاية العام الماضي، كان 51 بالمئة من الإيرادات المتحققة بدل الحصول على الطيف الترددي المورد الوطني النادر والمحدود والممكن لتقديم الخدمة كعوائد استحواذ للترددات، والذي لا يعتبر أيرادا يتأتى من الشركات كونه يعتبر استثماراً لها لتتمكن من تقديم خدماتها.

وبينت أن الطيف الترددي يعتبر احدى أهم المكونات لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، ومنح للشركات وفق أحدث الأسس والمعايير العالمية بتسعير المورد الوطني والمتوافق مع سياسة وتوجه الحكومات المتعاقبة بالحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة وأدامة الاستثمار وتعزيزه وتوفير البيئة التنظيمية اللازمة لنموه وازدهاره، إلى جانب حماية حقوق المستفيدين وتوفير خدمات ذات جودة عالية وتحقيق عوائد منطقية ومجزية للخزينة لقاء تقديم المورد الوطني النادر (الترددات).

ولفتت الهيئة للحوافز والتسهيلات التي تم منحها لشركات الاتصالات ومنها: تقديم حزمة تحفيزية في منتصف العام الماضي 2022 والهادفة الى تشجيع دخول خدمات الجيل الخامس الى المملكة بوقت قياسي.

وأشارت بانه تم منح الشركات أسعاراً تفضيلية للترددات التي تعتبر مورداً وطنياً نادرا، والإعفاء من قيمة عوائد الترددات السنوية بشكل تراكمي يعادل ثلاث سنوات.

وتضمنت الحزمة التحفيزية إطالة عمر الرخص للشركات للضعف تقريبا والتي تعتبر من أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة لزيادة قدرة شبكات الاتصالات وتخفيف العبء المالي على المشغلين.

كما تم إعفاء الشركات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات.

كما تم منح إعفاءات للشركات المقدمة لخدمات الأنترنت الأرضي (FBWA) من حصة المشاركة بالعوائد من إيراداتها، فضلاً عن تقديم إعفاءات حول تحقيق معايير نشر الخدمة بالمحافظات وتقديمها بأسعار معقولة.

وأوضحت الهيئة بانه تم منح ترددات مجانية مؤقتة خلال فترة جائحة فيروس كورونا ولفترة زمنية قاربت سنتين ونصف لشركات الاتصالات المتنقلة استجابة منها لتمكين تلك الشركات تقديم الخدمات المطلوبة ولتحسين سرعة الإنترنت وجودة خدمات أفضل، فكانت الهيئة السباقة عربياً والأولى بالمنطقة في تبني هذا الاجراء، مما انعكس على تحسين مؤشر الأردن العالمي بسرعات خدمات الإنترنت الخلوية آنذاك.

وقالت أنه في منتصف العام الحالي قامت الهيئة وبمبادرة منها بهدف تحسين جودة الخدمة بتقديم خطة تحفيزية أخرى تتضمن أسعار تفضيلية للترددات ومنحهم ترددات إضافية مع تقسيط المبالغ على الشركات وذلك لتمكينهم من تحسين جودة خدماتهم والاستمرارية في تقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وبأسعار معقولة.

وأشارت بانه تم إعفاء (استثناء) إيرادات شركات الاتصالات المتنقلة المتحققة من خدمات البيانات من دفع حصة المشاركة بالعوائد لغاية عام 2020.

وأوضحت أن خدمات الفايبر (شبكات الألياف الضوئية) غير مشمولة بحصة العوائد من المشاركة التي تحصلها الحكومة من الشركات الأمر الذي ساهم في انتشار هذه الخدمة وبالتالي زيادة أعداد مشتركي تلك الخدمات ليلامس بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نصف مليون مشترك تقريباً.

وأشارت الهيئة إلى أن ان خدمات الفايبر لا يوجد عليها ضريبة خاصة ولا مشاركة بالعوائد مما أدى الى إيصال الاشتراكات الى ما يزيد على 500 ألف منشأة فردية و تجارية.

وأكدت الهيئة في بيانها ان هدف الحكومة من وراء تقديم هذه الخطط التحفيزية لشركات الاتصالات يعتبر دعما لها لتساهم في نشر الخدمات بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار معقولة.

وأكدت الهيئة أن "سياسة حرب الاسعار" التي انتهجتها شركات الاتصالات في العقد الأخير أدت الى انخفاض أسعار الخدمات دون أن يكون للحكومة أي تدخل"

وقالت الهيئة "بالرغم من تبني الشركات لهذه المنهجية نمت إيرادات الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية بنسب معقولة حيث تجاوزت إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة خلال العام الماضي 722 مليون دينار بنسبة نمو 7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، ما انعكس إيجاباً على حجم الاستثمار السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت 15 بالمئة سنويا"، ما يؤكد نمو اداء القطاع رغم "حرب الأسعار".

وأضافت "أن قيام شركات الهواتف المتنقلة الثلاث وبوقت متقارب إعلانها عن رفع لأسعار بعض خدماتها على مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة، مما قد يشكل في حالة التطبيق والثبوت مخالفة قانون المنافسة الاردني رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والتي تمنع مثل هذه الممارسات".

وتابعت الهيئة "أن هذا الأمر تطلب تدخل وزارة الصناعة والتجارة مديرية المنافسة وتوجيه كتب لشركات الاتصالات المتنقلة بهذا الخصوص، إضافة الى مخالفة تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة مما استدعى التدخل بهدف منع أي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة وبمصالح المستفيدين كونها قللت من خياراتهم".

--(بترا)

غ ح/ح أ

22/09/2023 19:38:08