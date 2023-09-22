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أندية المحترفين تستمر بتعليق مشاركتها بدوري المحترفين لكرة القدم

9/22/2023 2:56:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 أيلول(بترا)- استكمل ناديا مغير السرحان والجليل ما بدأته أندية المحترفين بتعليق مشاركتهم في مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.
ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقرراً انطلاقتها امس الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.
وكانت أندية سحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذوا الاتفاق يوم امس.
وينتظر الشارع الرياضي ردة فعل اتحاد الكرة بشأن مقاطعة الأندية للدوري.
--(بترا)
ض ع/ح أ
22/09/2023 18:45:18

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