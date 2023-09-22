رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية يصل إلى نحو 4.488 تريليون دولار

عمان 22 أيلول (بترا)- أعلن صندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية وصل إلى نحو 4.488 تريليون دولار مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وسجّل سوق أبو ظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بين البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.51 بالمئة أو ما قيمته 11.6 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة.

وأضاف الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، أن الرسملة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 769.8 مليار دولار إلى 781.5 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى نحو 186.9 مليار دولار.

ووفق النشرة، بلغت رسملة السوق المالية السعودية نحو 2.98 تريليون دولار وبورصة قطر 166.3 مليار دولار وبورصة الكويت 135.8 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة مسقط نحو 61.7 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة الدار البيضاء 58.9 مليار دولار وبورصة مصر 42.5 مليار دولار، وبورصة عمّان 23.7 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين أكثر من 20 مليار دولار وبورصة بيروت 18.3 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.94 مليار دولار وسوق دمشق للأوراق المالية 3.96 مليار دولار.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

22/09/2023 18:04:10