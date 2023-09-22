رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية يصل إلى نحو 4.488 تريليون دولار

رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية يصل إلى نحو 4.488 تريليون دولار
التاريخ
9/22/2023 2:56:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- أعلن صندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية وصل إلى نحو 4.488 تريليون دولار مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وسجّل سوق أبو ظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بين البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.51 بالمئة أو ما قيمته 11.6 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة.
وأضاف الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، أن الرسملة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 769.8 مليار دولار إلى 781.5 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى نحو 186.9 مليار دولار.
ووفق النشرة، بلغت رسملة السوق المالية السعودية نحو 2.98 تريليون دولار وبورصة قطر 166.3 مليار دولار وبورصة الكويت 135.8 مليار دولار.
وسجل رأس المال السوقي لبورصة مسقط نحو 61.7 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة الدار البيضاء 58.9 مليار دولار وبورصة مصر 42.5 مليار دولار، وبورصة عمّان 23.7 مليار دولار.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين أكثر من 20 مليار دولار وبورصة بيروت 18.3 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.94 مليار دولار وسوق دمشق للأوراق المالية 3.96 مليار دولار.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
22/09/2023 18:04:10
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