سبعة جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة
التاريخ
9/22/2023 2:56:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 22 أيلول (بترا)- أصيب سبعة مواطنين بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، إنه أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أس
22/09/2023 17:59:54
MENAFN22092023000117011021ID1107123722
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