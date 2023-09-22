سبعة جرحى برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

غزة 22 أيلول (بترا)- أصيب سبعة مواطنين بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في تصريح صحفي، إنه أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة. --(بترا) أش/أس 22/09/2023 17:59:54

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.