أبو الغيط يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

القاهرة 22 أيلول (بترا)- التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا العالمية والإقليمية بحسب ما صرح به المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي.

وأوضح رشدي، أن الأمين العام للجامعة العربية، حرص على وضع غوتيريش في صورة التطورات في المنطقة العربية، ولا سيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية.

من جانبه استعرض غوتيريش آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، كما فصّل رؤيته حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، فضلاُ عن الحاجة لإصلاح مجلس الأمن.

--(بترا)

ن م/أس

22/09/2023 17:55:21