أبو الغيط يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

أبو الغيط يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة
التاريخ
9/22/2023 2:56:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 22 أيلول (بترا)- التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا العالمية والإقليمية بحسب ما صرح به المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي.
وأوضح رشدي، أن الأمين العام للجامعة العربية، حرص على وضع غوتيريش في صورة التطورات في المنطقة العربية، ولا سيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية.
من جانبه استعرض غوتيريش آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، كما فصّل رؤيته حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، فضلاُ عن الحاجة لإصلاح مجلس الأمن.
--(بترا)
ن م/أس
22/09/2023 17:55:21
MENAFN22092023000117011021ID1107123721
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