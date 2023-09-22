الهواري: الاستمرار بتقديم الخدمة الصحية للاجئين يتطلب التزام المجتمع الدولي بتوفير الدعم للأردن

عمان 22 أيلول (بترا)- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي بالمساهمة بتوفير الدعم للأردن لضمان الاستمرارية بتقديم الخدمة الصحية ذات النوعية للمواطنين واللاجئين وبعدالة.

وأكد أنّ تناقص التمويل المطلوب في ظل الأزمات العديدة التي يشهدها العالم يُصعِّب المحافظة على أداء جيد للمؤشرات الصحية.

جاء ذلك لدى مشاركة الهواري أمس الخميس، في اجتماع التغطية الصحية الشاملة الذي عقد ضمن الفعاليات الصحية لأعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، والذي سلط خلاله الهواري الضوء على التحديات التي واجهت الأردن نتيجة موجات اللجوء المتعددة بما في ذلك التحديات التي واجهها القطاع الصحي.

وقال الهواري، إن هذه التحديات ناتجة عن قيام الأردن بواجبه الإنساني في استضافة اللاجئين على مدار أكثر من سبعة عقود والتي كان آخرها أزمة اللجوء السوري.

وأكد الهواري، أنّ الأردن ملتزم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيه، ويسعى لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع السكان لديه، بمن فيهم غير الأردنيين.

ولفت الهواري إلى أنّه ومن أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ضمّنت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي مبادرات كبرى لتحسين الخدمات الصحية المستقبلية للسكان على مدار السنوات العشر القادمة، ووضعت وزارة الصحة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2023 – 2025 والتي تتضمن محاور عديدة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية.

وبين الهواري أنّ وزارة الصحة طورت خارطة طريق التغطية الصحية الشاملة من خلال وضعها لثمانية أهداف تسعى لتحقيقها خلال السنوات القادمة.

وتمثلت هذه الأهداف بحسب الوزير الهواري، في ضمان حوكمة قوية لقطاع الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق وظائف الصحة العامة الأساسية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وضمان الاستدامة المالية للرعاية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية الصحية، وإنشاء نظام رعاية صحية مترابط، بالإضافة إلى إدماج المشاركة المجتمعية في صنع السياسات الصحية.

وأضاف الهواري أنّ وزارة الصحة عملت وبنهج تشاركي وحوارات مستفيضة مع جميع المؤسسات الوطنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تطوير حزمة مزايا التغطية الصحية الشاملة ذات الأولوية، لافتا إلى أنّ العمل جار على تقدير كلفها في إطار التخطيط لتوفير التمويل اللازم لها.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على تطوير استراتيجية التمويل الصحي لإنشاء نظام تمويل صحي متوازن وعادل ومستدام لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

--(بترا)

ع د/م ق/أس

22/09/2023 17:29:01