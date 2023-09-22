اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي تختتم أعمالها للدورة 32

عمان 22 أيلول (بترا)- طالب النائب عبدالله أبو زيد، بأن يكون الأردن عضوا في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي اختتمت أعمالها للدورة 32 في بغداد أمس بحضور أعضاء الدول العربية.

ورحب النائب الدكتور علي الطراونة بمقترح تقدمت به الامانة العامة للاتحاد البرلماني بعودة مقر الاتحاد إلى دمشق، مثمنا بالوقت نفسه عودة سوريا إلى الحضن العربي.

يشار إلى أن أعمال الدورة الثانية والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي باشرت أعمالها الأربعاء الماضي في بغداد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ممثلا عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي، وحضور الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة.

وجاء انعقاد اجتماع اللجنة مكملا لمقررات وتنفيذ مخرجات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الرابع والثلاثين الذي عقد في بغداد شهر شباط الماضي.

وفي بداية أعمال اللجنة استهل المندلاوي الاجتماع بكلمة أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية وجمهورية ليبيا الشقيقتين على ما حل بهما نتيجة الزلزال المدمر والإعصار والسيول التي أودت بحياة الآلاف من الأشقاء، سائلا الباري عز وجل بأن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار إلى أن الدورة الحالية لرؤساء وفود الدول المشاركة يتزامن مع تطورات سياسية وظروف محلية ودولية بالغة الخطورة، لافتا إلى أهمية أن تحقق أعمالها النتائج المرجوة التي تنتظرها شعوبنا وتعول كثيرا على برلماناتنا التي تشكل اتحادنا هذا، وتساهم في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين الأشقاء العرب.

واستنكر المندلاوي ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الأشقاء الفلسطينيين، وتجاوزاتها السافرة على الأماكن المقدسة وانتهاكها للمواثيق والقرارات الشرعية والدولية كافة.

وشهد اجتماع الدورة إقرار جدول الأعمال الذي تضمن تقرير الأمين العام للاتحاد بشأن المؤتمر الرابع والثلاثين وأنشطة الامانة العامة منذ انعقاد الدورة الواحد والثلاثون للجنة التنفيذية للاتحاد وحتى انعقاد الدورة الحالية.

كما تضمن الاجتماع إقرار مذكرة حول آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي ومعالجة الوضع المالي للاتحاد والمعوقات، والسبل الممكنة لعودة الاتحاد البرلماني العربي إلى مقره في دمشق ومشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2024، إلى جانب إعادة تشكيل اللجان الخاصة بجائزة البرلماني العربي والفريق القانوني المنبثق عن الاتحاد، إضافة إلى اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد ومشروع جدول الأعمال للدورة الثالثة والثلاثون للجنة التنفيذية ومشروع جدول أعمال المؤتمر الخامس والثلاثون للاتحاد البرلماني وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة للاتحاد البرلماني العربي.

وفي البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، جددت اللجنة التنفيذية دعوتها لتعزيز أواصر المحبة والتعاون الوثيق والعمل معا بقلب واحد وفكر مستنير من أجل مجابهة التحديات والعقبات والكوارث الطبيعية التي تعترض مسيرة التقدم والازدهار والرخاء في جميع بلداننا العربية، ومنها المملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة وما حل بهما من كارثتين طبيعيتين تتطلب منا التعاضد والتكاتف للحد من الآثار التدميرية المروعة، التي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين من الأشقاء، فضلا عن الضرر الهائل الذي أصاب البنى التحتية والاقتصادية في كلا البلدين.

وأعربت عن شديد الحزن وأصدق مشاعر العزاء والمواساة لكلا الشعبين الشقيقين، مجددة ثقتها بمزيد من التنسيق والتعاون بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والأمل بقدرة الشعبين الشقيقين، على تجاوز تبعات وعواقب هذه الكوارث الطبيعية.

وأكدت اللجنة على الحاجة الملحة والعاجلة للارتقاء بالعمل البرلماني التعاوني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بهدف التنسيق على المستوى العربي والإقليمي والدولي، لاجتراح الحلول في الأزمات الطارئة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية.

كما دعت إلى تطوير الآليات والتدابير الكفيلة بتمكين أي دولة عربية شقيقة متضررة من تجاوز عواقب وآثار أية كارثة طبيعية تهدد حياة الإنسان ووجوده. ورحبت اللجنة التنفيذية بالتطورات الإيجابية التي تهدف إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اليمن الشقيق، وتبارك جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة في مساعيهم الخيرة للتوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة.

كما حثت اللجنة، الأطراف الليبية على سرعة توحيد السلطة التنفيذية وإنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

ودعا مختلف الأطراف السودانية الشقيقة، إلى المصالحة والحوار والتفاهم بين أبناء البلد الواحد، لأنها السبيل الوحيد لعودة الحياة الديمقراطية البرلمانية، وانطلاقة شعب السودان الشقيق باتجاه غد مشرق يسوده الأمن والاستقرار.

وحذرت اللجنة التنفيذية من خطر انتشار شريعة الغاب، التي تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ترسيخها وتوسيع انتشارها بين مختلف الشعوب، خصوصا في ظل الصمت الدولي الفاضح أمام الممارسات الإسرائيلية العنصرية الهمجية بارتكابها لمزيد من الخروقات والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يرفض ويأبى التخلي عن إنسانيته وأخلاقياته الفطرية.

وأكدت، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المحورية والأساسية للعرب والمسلمين، مجددة إدانتها واستنكارها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك على يد قطعان المستوطنين المارقين والمدعومين بشكل مباشر من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة إلى بذل كل جهد يصب في دعم القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين العربية أبد الدهر والتاريخ، وتشجيع أية مبادرة وطنية من شأنها تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتمكينه من متابعة مسيرته النضالية حتى ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلما .

--(بترا)

م خ/م ق/أس

22/09/2023 17:24:13