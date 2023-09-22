تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية

عمان 22 أيلول (بترا)- أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا اليوم الجمعة، عن أنها ستنظم في العاشر من تشرين الأول المقبل مؤتمراً دولياً في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.

وقالت الحكومة في بيان على موقعها الرسمي: "تدعو الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الأول في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، كشف أن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها، ونحو 70 بالمئة من البنية التحتية.

ويأتي ذلك فيما تستمر عمليات الإغاثة والمساعدات وانتشال الجثث للأسبوع الثاني في درنة، بمشاركة نحو 10 آلاف عسكري.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

22/09/2023 17:04:57