تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية

تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية
التاريخ
9/22/2023 2:56:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 22 أيلول (بترا)- أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا اليوم الجمعة، عن أنها ستنظم في العاشر من تشرين الأول المقبل مؤتمراً دولياً في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.
وقالت الحكومة في بيان على موقعها الرسمي: "تدعو الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الأول في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، كشف أن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها، ونحو 70 بالمئة من البنية التحتية.
ويأتي ذلك فيما تستمر عمليات الإغاثة والمساعدات وانتشال الجثث للأسبوع الثاني في درنة، بمشاركة نحو 10 آلاف عسكري.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
22/09/2023 17:04:57
MENAFN22092023000117011021ID1107123718
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