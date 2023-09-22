روسيا: بلغاريا تطرد 3 من كبار رجال الدين الروس خطوة غير ودية

موسكو 22 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قرار السلطات البلغارية بطرد ثلاثة من كبار رجال الدين الروس خطوة غير ودية وغير قابلة للتفسير المنطقي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي: "نعبر عن امتعاضنا وصدمتنا إزاء ما حدث. وهذا دليل آخر على أن القيادة البلغارية الحالية اختارت بشكل نهائي النهج الرامي ليس فقط إلى تدمير العلاقات السياسية بين البلدين، بل والروابط الثقافية والإنسانية بين شعبينا".

وطلبت سلطات الهجرة البلغارية، أمس الخميس، من رئيس دار الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا، الأرشمندريت فاسيان، وسكرتير الدار، كبير القساوسة يفغيني وأحد العاملين في الكنيسة، مغادرة أراضيه خلال 24 ساعة، متهمة إياهم بتشكيل خطر على الأمن القومي.

--(بترا)

س ح/م ق/أس

22/09/2023 17:00:01