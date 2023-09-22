روسيا: بلغاريا تطرد 3 من كبار رجال الدين الروس خطوة غير ودية
التاريخ
9/22/2023 2:56:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 22 أيلول (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قرار السلطات البلغارية بطرد ثلاثة من كبار رجال الدين الروس خطوة غير ودية وغير قابلة للتفسير المنطقي.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي: "نعبر عن امتعاضنا وصدمتنا إزاء ما حدث. وهذا دليل آخر على أن القيادة البلغارية الحالية اختارت بشكل نهائي النهج الرامي ليس فقط إلى تدمير العلاقات السياسية بين البلدين، بل والروابط الثقافية والإنسانية بين شعبينا".
وطلبت سلطات الهجرة البلغارية، أمس الخميس، من رئيس دار الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا، الأرشمندريت فاسيان، وسكرتير الدار، كبير القساوسة يفغيني وأحد العاملين في الكنيسة، مغادرة أراضيه خلال 24 ساعة، متهمة إياهم بتشكيل خطر على الأمن القومي.
--(بترا)
س ح/م ق/أس
22/09/2023 17:00:01
MENAFN22092023000117011021ID1107123717
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